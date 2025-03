Hacienda va a por Wallapop y Airbnb: así controlará tus movimientos

Si has vendido productos en plataformas de segunda mano como Wallapop o has alquilado un piso en Airbnb durante el año pasado, más vale que prestes atención. A partir de la declaración de la Renta correspondiente a 2024, Hacienda ha puesto el foco en las plataformas digitales y, si tus ingresos superan ciertos límites, estarás obligado a declararlos. Este control no es nuevo, pero ahora se intensifica con nuevas medidas que eliminan cualquier margen de opacidad.

No se trata únicamente de ventas en Wallapop o alquileres turísticos en Airbnb. Si has utilizado plataformas para alquilar vehículos, ofrecer servicios como autónomo o incluso has operado con criptomonedas, Hacienda ya tiene tus datos. Esto es posible gracias a la implementación del modelo 238, que obliga a estas empresas a reportar toda la actividad de sus usuarios a la Agencia Tributaria, sin que tengas que hacer nada para que esto suceda. Pero, ¿qué implica todo esto para los usuarios? En primer lugar, la necesidad de estar al tanto de las nuevas normativas y asegurarse de que todo lo que hayas ganado sea declarado correctamente. En segundo lugar, conocer qué actividades están bajo el radar de Hacienda y cómo pueden afectarte en la próxima declaración de la Renta. Si aún no lo tienes claro, aquí te explicamos todo lo que necesitas saber.

Wallapop y las ventas de segunda mano, en el punto de mira de Hacienda

Hasta hace poco, vender productos de segunda mano en plataformas como Wallapop, Vinted o eBay parecía un ingreso sin complicaciones. Sin embargo, la realidad ha cambiado drásticamente. Con la entrada en vigor de la Directiva DAC 7, si has realizado más de 30 transacciones o generado más de 2.000 euros en ventas en un año, Hacienda lo sabrá y deberás incluirlo en tu declaración de la Renta.

Esto no significa que vender una prenda que ya no usas o un móvil viejo te vaya a traer problemas fiscales. La clave está en la habitualidad y en si la actividad genera un beneficio recurrente. Si vendes productos con frecuencia, aunque sean de segunda mano, la Agencia Tributaria lo interpretará como una actividad económica y exigirá que tributes por ello.

Además, estas plataformas ya no son un refugio anónimo. Desde 2025, están obligadas a informar sobre los movimientos económicos de sus usuarios, por lo que Hacienda tendrá acceso a todos los datos antes de que presentes tu declaración. Si no declaras estos ingresos y superas los umbrales establecidos, es muy posible que recibas un aviso o una sanción. Por lo tanto, lo mejor es estar preparado y regularizar la situación antes de que llegue la fecha límite.

Los alquileres en Airbnb y los vehículos de Getaround, bajo control

Si pensabas que los alquileres turísticos eran una fuente de ingresos opaca para Hacienda, la realidad es que eso ha cambiado por completo. A partir de ahora, todas las plataformas que gestionan alquileres de pisos, habitaciones o vehículos estarán obligadas a reportar la información sobre los ingresos generados por sus usuarios. Esto significa que cualquier alquiler realizado en Airbnb, Getaround o plataformas similares será registrado y deberá incluirse en la declaración de la Renta si supera los 2.000 euros o las 30 transacciones anuales.

Hasta ahora, muchas personas alquilaban sin declarar sus ingresos, confiando en que la falta de regulación los mantenía fuera del radar fiscal. Sin embargo, con la nueva normativa, la Agencia Tributaria tendrá acceso a estos datos antes de que hagas la declaración, lo que reduce cualquier posibilidad de omisión voluntaria. Además, si intentas evitar declararlo, es probable que recibas un aviso exigiendo la regularización de tus ingresos.

Para quienes dependen de los alquileres turísticos como fuente de ingresos, esto implica la necesidad de planificar bien su fiscalidad. Incluir estos ingresos en la declaración de la Renta no solo es una obligación, sino que también puede evitar problemas mayores en el futuro. Si has alquilado un inmueble en 2024, lo más recomendable es revisar los informes fiscales que las plataformas enviarán a Hacienda y asegurarte de que todo esté correctamente declarado.

Criptomonedas y otras operaciones digitales en el radar de Hacienda

El auge de las criptomonedas llevó a muchos a pensar que sus movimientos financieros eran invisibles para Hacienda. Sin embargo, a partir de 2025, esto deja de ser una opción. Los exchanges y brókers que operan en España estarán obligados a reportar todas las transacciones de compra, venta e intercambio de criptoactivos. Da igual si operaste en Binance, Coinbase o cualquier otra plataforma: si has obtenido beneficios, Hacienda ya lo sabe.

Este cambio es significativo porque implica que cualquier ganancia generada en criptomonedas deberá tributar como ganancia patrimonial, con un tipo impositivo que oscila entre el 19% y el 26%, dependiendo del importe total. Esto significa que, si has obtenido beneficios operando con Bitcoin, Ethereum o cualquier otro activo digital, deberás incluirlos en tu declaración de la Renta y pagar el correspondiente impuesto.

Además, no vale hacerse el despistado. Con la nueva regulación, Hacienda ya tendrá acceso a la información antes de que decidas declararla, por lo que intentar evitarlo puede acarrear sanciones. La mejor estrategia es llevar un control detallado de todas las operaciones realizadas, asegurarse de que los cálculos sean correctos y declarar los beneficios para evitar problemas en el futuro.