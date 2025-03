En Hacienda se ponen serios y van a por todas: el límite del Bizum que te puede costar una multa millonaria

Bizum se ha consolidado como una de las plataformas más populares para realizar pagos y transferencias de dinero entre particulares. Desde su creación, su éxito ha sido indiscutible gracias a su facilidad de uso, su rapidez y la inmediatez de las transacciones. Todo esto con la ventaja de que el proceso es gratuito y sólo se necesita un teléfono móvil para enviar o recibir dinero.

La popularidad de Bizum ha traído consigo un aumento en las transacciones realizadas mediante la aplicación. Esto ha hecho que Hacienda ponga el foco sobre este tipo de operaciones para evitar el blanqueo de capitales o la evasión fiscal. Es por esta razón que Hacienda está implementando un sistema de control más estricto, especialmente con el objetivo de evitar fraudes y garantizar la transparencia de las operaciones financieras.

El control de Hacienda sobre Bizum

El aumento de las transacciones realizadas mediante Bizum ha alertado a Hacienda, que ahora pone especial énfasis en vigilar los movimientos de dinero que se realizan a través de esta plataforma. El principal objetivo de este control es evitar el uso indebido de la plataforma para realizar pagos sin justificar o eludir la fiscalidad de ciertos ingresos. En este sentido, la Agencia Tributaria tiene la potestad de controlar y exigir explicaciones cuando se superan ciertos límites de dinero.

En este sentido, uno de los aspectos más relevantes a tener en cuenta es el límite anual de 10.000 euros. Según la normativa vigente, si un usuario realiza o recibe transacciones que sumen más de esta cantidad durante un año, deberá justificar la procedencia y el destino de ese dinero.

El importe mínimo para una transacción es de 0,50 euros, lo que lo hace accesible para cualquier tipo de operación. Sin embargo, el límite máximo para una única transacción es de 1.000 euros. Además, cada usuario tiene un límite diario de 2.000 euros, lo que impide realizar operaciones de grandes sumas de dinero en un solo día. También existe un límite mensual de 5.000 euros, que restringe la cantidad total que un usuario puede transferir al mes.

Por otro lado, los usuarios de Bizum pueden recibir hasta 60 transacciones al mes. Estos límites pueden variar ligeramente dependiendo de la entidad bancaria, ya que cada banco tiene la facultad de establecer restricciones adicionales dentro de los parámetros establecidos por Bizum.

Autónomos

Bizum es una herramienta para realizar transferencias de dinero, por lo que los autónomos deben declarar todos los pagos e ingresos que reciban a través de esta plataforma, independientemente de la cuantía.

Por ejemplo, si un autónomo recibe un pago por un servicio, este se considera un rendimiento de su actividad económica, mientras que un pago por alquiler se considera un rendimiento del capital inmobiliario. En ambos casos, debe declararse ante Hacienda.

La Agencia Tributaria tiene acceso a la información de las entidades bancarias, lo que le permite solicitar documentación sobre las cuentas de los autónomos. Esto incluye detalles sobre transferencias realizadas a través de Bizum. Además, las entidades informan anualmente a Hacienda sobre pagos con tarjeta y transferencias, lo que facilita el control fiscal.

Sanciones

El incumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con Bizum puede acarrear serias sanciones por parte de Hacienda. Las multas varían en función de la gravedad de la infracción y se clasifican en leves, graves o muy graves.

Las infracciones leves suelen ocurrir cuando el importe no declarado no supera los 3.000 euros. En estos casos, la multa podría llegar a ser de hasta 3.000 euros, además de un recargo adicional del 50% de la cantidad no declarada.

Las infracciones graves se producen cuando la cantidad no declarada supera los 3.000 euros o cuando la infracción afecta a más del 50% de la base imponible. En este caso, las multas podrían oscilar entre el 50% y el 100% del importe no declarado.

Las infracciones muy graves, que se consideran delito fiscal, se aplican cuando la cantidad defraudada supera los 120.000 euros. En estos casos, la multa podría llegar al 150% del importe no declarado y, en los peores escenarios, podría incluir penas de cárcel.

Además, si no se puede justificar el origen del dinero transferido, las sanciones podrían ser mucho más severas, llegando hasta los 60.000 o incluso los 150.000 euros, dependiendo de la magnitud de la infracción.

En éste nuevo entorno de mayor control fiscal, es crucial que los usuarios de Bizum, especialmente los autónomos y empresarios, sean conscientes de sus responsabilidades tributarias. Mantener un registro detallado de todas las transacciones realizadas a través de la plataforma y asegurarse de declarar correctamente los ingresos es fundamental para evitar problemas con Hacienda. Además, contar con una cuenta bancaria separada para la actividad profesional facilitará la correcta gestión de los pagos y la declaración fiscal.

El control sobre Bizum refleja el esfuerzo de la Agencia Tributaria por garantizar la transparencia económica y reducir el uso de dinero en negro. Aunque las transacciones personales entre particulares no suelen ser un problema, aquellas vinculadas a actividades comerciales deben cumplir con la normativa fiscal.