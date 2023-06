Hachazo de Hacienda en los supermercados: el impuestazo que subirá el precio de todo

Los impuestos aprietan, y en muchos casos también ahogan, a un gran número de ciudadanos, que con la crisis económica en muchos hogares se las ven y se las desean para llegar a fin de mes y haber cubierto con éxito todos sus gastos, mucho más felices si, además, el presupuesto llegó para darse algún caprichito. Te contamos cuál es el impuesto en los supermercados que el Gobierno se ha sacado de la manga y que encarecerá aún más la cesta de la compra, ya de por sí por las nubes en el último año y medio.

Nuevo impuesto en los supermercados

Aunque hace unas semanas se redujo el IVA en algunos productos básicos como frutas, verduras, legumbres, cereales, pastas y aceites, entre otros, pasando a ser del 10% al 5%, llega ahora un nuevo impuesto que afecta de lleno a los supermercados y que hace que esa reducción se quede en nada y la cesta de la compra vuelta a estar, otra vez, por las nubes. O, al menos, así será a partir del momento en el que este impuesto se comience a aplicar.

La noticia de la llegada de un impuesto en los supermercados no está pasando desapercibida, una decisión polémica que no deja indiferente a nadie ya que va a hacer que ir a comprar al súper sea más caro, y es que Hacienda ha creado un impuesto del que no hay escapatoria. Este nuevo impuesto se aplica sobre los envases de plástico no reutilizables y está vigente desde el pasado 1 de enero, aunque muchas personas lo desconocen aún.

Este nuevo impuesto se aplicará en 0,45€ por kilo, y aplicará a todos esos envases de plástico no reutilizables que se generan en un supermercado a la hora de comprar, sin importar si lo que te llevas es un kilo de patatas, de tomates o de nueces. Es un impuesto que nace con el objetivo de reducir el uso de plástico no reutilizable para que se convierta en una rutina tanto en los propios supermercados como para la clientela, que deberá acostumbrarse a otra forma de comprar para no tener que pagar ese extra por comprar con determinados envases.

Además, los supermercados, y en general los establecimientos especializados en la venta de productos de alimentación, tienen la obligación de destinar al menos un 20% de su espacio a la venta de productos sin embalaje o a granel, lo que motiva a los consumidores a llevar sus propios envases de casa, una medida beneficiosa tanto para el consumidor (paga menos al llevar sus envases) como para el medio ambiente.