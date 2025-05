Hacienda endurece el control: compartir tu cuenta con tus hijos te podría costar caro

Compartir tu cuenta con tus hijos te podría costar caro, Hacienda endurece el control de este tipo de práctica. El dinero que una familia tiene puede acabar siendo un problema para poder compartirlo de tal forma que quizás hasta el momento no pensábamos que podría ser real. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que serán los que marcarán esta diferencia importante. Cada euro cuenta y en especial debemos tener en cuenta que la Agencia Tributaria es la que manda.

Los impuestos son uno de los elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Podemos tener un problema si hacemos uso de un dinero que nuestros padres quieren compartir con nosotros. Algo que quizás puede acabar siendo especialmente peligroso. Sobre todo, si tenemos en cuenta que puede implicar una situación de relativa inestabilidad que llegará de la mano de determinados cambios de ciclo que hasta la fecha no sabíamos que teníamos en consideración. El control sobre las cuentas compartidas parece que es una realidad con una Hacienda que está cada vez más y más pendiente de todos y cada uno de los movimientos que hacemos.

Endurece el control Hacienda

Los expertos de la Agencia Tributaria parece que no quieren parar de intentar hacer cuentas para ganar un euro de más. El dinero que unos padres pueden dejarles a sus hijos, es el objeto de mira de estos funcionarios que cada vez más están pendientes de las cuentas corrientes.

El blanqueo de capitales, pero también la manera de evitar impuestos, son los dos elementos que mueven a los que trabajan en Hacienda a endurecer cada vez más esos procesos que pueden acabar siendo un problema para muchos. En esencia, estamos ante unos cambios que nos supondrán un riesgo de pagos de impuestos inesperados o de sanciones.

Siempre es mejor conocer en todo momento qué es lo que podemos obtener con ciertas novedades que hasta el momento no tenemos en consideración. Habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertas novedades que serán las que marcarán estos días que tenemos por delante.

Un serio aviso ha llegado para todos aquellos que comparten cuentas, padres e hijos que consiguen de esta manera ayudarse mutuamente o, simplemente quieren dar un empujón en sus negocios a los más jóvenes pueden acabar multados. Si tienes una cuenta a medias con tus padres mucho cuidado.

Compartir tu cuenta con tus hijos puede costarte caro

Te saldrá más caro de lo que parece compartir tu cuenta con tus hijos, estamos ante una serie de novedades destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán estas jornadas que tenemos por delante. Hacienda se pone seria con una práctica que hemos visto llegar en numerosas ocasiones.

Tal y como nos explican desde ConsulTax: «La Dirección General de Tributos (DGT) no se anda con paños calientes: si tu hijo aparece como titular de una cuenta pero el dinero lo has aportado tú, Hacienda puede asumir que le has hecho una donación. Así, sin más. Aunque no haya ni un solo euro suyo, para la Agencia Tributaria el simple hecho de figurar como cotitular ya es suficiente para encender todas las alarmas. Y ojo: el problema no es solo teórico. Hay casos reales en los que padres bienintencionados han terminado metiendo a sus hijos —y a sí mismos— en un lío monumental por no prever las consecuencias fiscales de algo tan simple como compartir una cuenta».

Siguiendo con la misma explicación: «Los intereses que genera ese dinero deben declararse en el IRPF como rendimientos del capital mobiliario. Pero, ¿quién los declara? Pues, según Hacienda, quien aparezca como titular del dinero. Y ahí está el lío: si tú pones el dinero, pero la cuenta está a nombre de ambos, tendrás que demostrar —y con papeles— que el dinero no es de tu hijo. Porque si no lo haces, se considera suyo. Y tributa como tal. Traducción práctica: tu hijo puede tener que pagar IRPF por unos intereses que jamás ha visto… y además, el Impuesto sobre Donaciones por un dinero que nunca pidió».

Estos expertos no tienen ninguna duda del riesgo que suponen estas cuentas compartidas: «Este es el error más común: confundir lo que dice el banco con lo que interpreta Hacienda. Para el banco, da igual quién ingresó el dinero: si hay dos nombres, hay dos titulares. Para Hacienda, eso significa potencial copropiedad… salvo que lo documentes lo contrario con precisión quirúrgica.

Si no hay pruebas claras, se considera que ambos titulares son propietarios al 50 %. Si se saca dinero y se gasta en el hijo, eso puede verse como una donación encubierta. Si se generan intereses, también se reparten… y cada uno tributa por su parte».