Hacienda devuelve miles de euros a ciertos españoles: comprueba si estás en la lista

Hacienda se está poniendo al día con los mutualistas que cotizaron de más en su día por un error de la Agencia Tributaria. Una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a este grupos de trabajadores ahora jubilados y por ello antes de fin de año la Administración se tiene que poner al día con millones de españoles que tienen que cobrar entre 3.000 y 4.000 euros. Comprueba si estas esta lista de Hacienda para que te devuelvan este dineral.

Los mutualistas llevan en el foco de la noticia desde que una sentencia del Tribunal Supremo dio la razón a un trabajador de la banca que pedía la devolución por las aportaciones que realizó de más a la Seguridad Social durante 1967 y 1978. El Alto Tribunal obligó a Hacienda a devolver el dinero a los mutualistas que entre esas fechas cotizaron al 100% cuando debían haberlo hecho al 75% por un error de la Agencia Tributaria.

De este error se vieron perjudicados casi cinco millones de españoles que en la campaña de la declaración de la renta correspondiente a 2023 tuvieron la primera oportunidad para solicitar a Hacienda la devolución. Para ello, incluso la Agencia Tributaria habilitó un canal en su página web para facilitar la devolución a los afectados, muchas de las cuales ya ha abonado durante los primeros meses del año.

«No será necesario adjuntar a la solicitud ningún tipo de documentación, puesto que, en general, la AEAT ya contará con la información precisa para la resolución de la solicitud. No obstante, en el caso de que no sea posible resolver una solicitud concreta con la información disponible se podrá requerir de los interesados a posteriori la aportación de la documentación que resulte necesaria», informó la Agencia Tributaria en un comunicado.

Los mutualistas que están en la lista de Hacienda

Los mutualistas que están en la lista de Hacienda son los que cotizaron en su día por una mutualidad laboral hasta 1978. Por un lado, los que cotizaron de más antes del 1 de enero de 1967 y cotizaron al 100% no tributará la parte completa de esta pensión mientras los que cotizaron al 100% entre 1 de enero de 1967 y el 31 de diciembre 1978 sólo tributaran el 75%, por lo que la Agencia Tributaria tiene que devolver un 25% de esta cotización.

Este grupo de mutualistas pueden reclamar los años que aún no han prescrito, siendo desde 2019 a 2023. Por ello, es recomendable que las personas que no reclamaron en la pasada campaña de la declaración de la renta lo hagan en la próxima con el objetivo de no perder una buena cantidad de dinero que les pertenece.

No podrán reclamar este dinero los que perciban pensiones:

Satisfechas por Clases Pasivas a los funcionarios públicos cuando estos sólo han estado incluidos durante toda su vida laboral en el régimen de Clases Pasivas, al no tratarse de una mutualidad.

Obtenidas por aportaciones a mutualidades laborales de autónomos.

De viudedad, al no estar incluidas en la DT 2ª, por no derivar de aportaciones del perceptor de esta pensión.

No contributivas, al no estar incluidas en la DT 2ª, por no provenir de aportaciones previas.

¿Cuándo devolverá Hacienda el dinero?

¿Has reclamado la devolución de lo cotizado de más en su día a Hacienda y aún no te ha devuelto el dinero? No hay problema. La Agencia Tributaria se pone de fecha tope el mes de diciembre para realizar todas las devoluciones en la declaración de la renta. Hay que tener en cuenta que hay casos que exigen de un estudio mayor y por ello desde la Administración se toman un tiempo a la hora de realizar el ingreso a las personas correspondientes.

Si llegados al mes de enero de 2025 Hacienda no se ha puesto al día contigo, tampoco hay problema. La Agencia Tributaria se impone una pequeña multa que suele equivaler a un 4% de comisión en el caso de no devolver a tiempo el dinero a las personas que han presentado la declaración de la renta antes de la finalización de la campaña.

Si eres mutualista, cumples las condiciones y aún no has reclamado el dinero que te pertenece, la Agencia Tributaria ha habilitado un canal en el que sólo tendrás que añadir tus datos personal, teléfono y número de cuenta para que tu dinero sea devuelto en la próxima declaración de la renta.