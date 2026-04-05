La aerolínea Iberia quiere quedarse con buena parte de los nuevos aviones de IAG para ampliar sus rutas a Estados Unidos (EEUU), Sudamérica, Canadá y Japón, según explican a OKDIARIO fuentes de la compañía. El grupo se ha hecho con varios aeroplanos, entre los que se encuentran 21 del modelo Airbus A330-900neo, que deben repartirse entre las aerolíneas que forman el holding.

Estos, de fuselaje ancho, destacan por su excepcional eficiencia y comodidad para vuelos de largo alcance. Es decir, los nuevos aviones que IAG va a repartir entre sus aerolíneas se utilizan para viajes de larga distancia como los transatlánticos.

Así, las mismas fuentes indican que la compañía tiene interés en aumentar sus enlaces con «la costa este de EEUU y Canadá». Además, Iberia también está interesada en incrementar las líneas «con Sudamérica y con Japón, pues la demanda desde España es cada vez más creciente».

Ya en el propio Plan de Vuelo 2030 de la aerolínea de IAG constan algunos de estos deseos, como el establecimiento de «Toronto, Filadelfia y Monterrey» como nuevos destinos.

«El aumento de flota permitirá el refuerzo de frecuencias a destinos a los que volamos y la incorporación de nuevos, como Toronto (Canadá), Filadelfia (EEUU) y Monterrey (México), además de los ya anunciados Recife y Fortaleza (Brasil) y Orlando (EEUU) y de explorar nuevas opciones, en especial al otro lado del Atlántico», explica la empresa.

Nuevos aviones de Iberia

Para continuar en ese camino, Iberia debe ganarse los nuevos aviones de IAG, algo que está consiguiendo. En concreto, uno de los criterios a la hora de repartir los nuevos aviones adquiridos por el holding entre sus diversas aerolíneas va a ser los resultados que obtengan cada una de ellas.

En ese aspecto, se crea cierta competencia que, por ahora, parece estar ganando Iberia. De hecho, en estos momentos es la más rentable de todas las que componen el holding, algo que la sitúa en una muy buena posición frente a British Airways o a Aer Lingus.

Además, «Iberia tiene previsto incorporar más A350 y A321XLR y potencialmente también A330neo del pedido anunciado por IAG para las diferentes aerolíneas del Grupo, pasando la flota de largo radio de 45 a 70 aviones», según su plan.

«Vamos a renovar nuestra flota de corto y medio radio sustituyendo prácticamente todos los aviones de vieja generación por los nuevos A320 y A321neo, más eficientes y menos contaminantes, en línea con nuestro compromiso de tener emisiones netas cero en 2050», explica también la compañía de origen español.

En 2025, IAG aprobó la compra de 53 nuevos «aviones largos», tanto de Airbus como de Boeing. En concreto, este lote se compone de 32 aviones Boeing 787-10 que irán a British Airways y 21 aviones Airbus A330-900neo que se repartirán entre todas.

Estos últimos aeroplanos son los que generan la competencia interna, un incentivo que está beneficiando a todo el grupo y que tendrá como resultado una mayor capacidad y posibilidades de incrementar el número de operaciones, así como de crear más puestos de trabajo a medio plazo.