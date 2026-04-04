Va a haber colas en Mercadona a partir de hoy por el aceite de labios efecto volumen y nada pegajoso

Mercadona ve como empiezan las colas a primera hora en sus tiendas ante la llegada de un aceite de labios efecto volumen y nada pegajoso. El maquillaje de este supermercado de confianza de media España es uno de los más buscados. Ofrece muy buenos resultados, por un precio que sorprende. No es casualidad, este supermercado crea sus propios productos, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos que estamos ante unos productos de primera calidad por un precio que nos sorprenderá.

El aceite de labios es uno de los básicos que siempre tenemos en el bolso, para hacerse un pequeño retoque o para dar la mejor primera impresión posible. Por lo que, hasta el momento, jamás podremos empezar a tener en mente estos días que no podremos empezar a tener en mente. Es hora de conocer lo que realmente nos está esperando en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Una novedad importante que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Una vez más Mercadona hace que hacer la compra vaya acompañado de una visita a una sección que nos ofrece su mejor cara.

Las colas llegan a Mercadona

Ir al supermercado ya no solo nos trae una serie de alimentos necesarios para la casa. En Mercadona hay una sección que se ha convertido en una de las más visitadas. Incluso la propia Reina Letizia es una asidua de este tipo de productos que están por encima de los de otras marcas.

La calidad de la perfumería de Mercadona es esencial, por lo que, quizás hasta ahora no sabíamos lo que realmente puede acabar siendo una realidad. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, nos hará descubrir este tipo de productos con nombre propio.

Mercadona fabrica sus propios productos, por lo que, no necesita de otras marcas que quizás tengan más publicidad y una composición muy similar. Es momento de apostar por una novedad que, sin duda alguna, podría acabar generando más de una sorpresa inesperada, este producto es uno de los que realmente puede ser esencial.

Este elemento básico para nuestros labios cuesta muy poco y no es de extrañar que se haya convertido en uno de los más buscados de estos días. Para cualquier celebración o el día a día, podremos descubrir este tipo de producto.

El aceite de labios efecto volumen y nada pegajoso

Nada pegajoso y con efecto volumen. Hasta el momento no sabíamos por un plus de buenas sensaciones que pueden acabar siendo claves, en estos días que tenemos por delante. Por lo que, hasta el momento puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

En marrón o en rosa, podemos tener este aceite de labios por poco más de 5 euros, un chollazo, si tenemos en cuenta lo que podemos conseguir con un básico de nuestro maquillaje. Un gloss que acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de Profarma os dan una serie de consejos para conseguir más volumen en los labios de forma natural, algo que quizás nos interesa:

La importancia de la hidratación. La hidratación es vital para mantener unos labios saludables y con buen aspecto. Cuando están deshidratados, pueden lucir más delgados y acentuar las líneas finas. Por eso, es crucial usar un bálsamo labial hidratante varias veces al día. Opta por fórmulas ricas en ingredientes como el ácido hialurónico o la manteca de karité. ¡Tus labios te lo agradecerán! Además, una buena hidratación no solo mejora el aspecto, sino que también previene la formación de grietas.

Bebe suficiente agua. A veces, la solución a unos labios secos es tan sencilla como aumentar tu ingesta de agua. Si te cuesta recordar beber agua, prueba con aplicaciones que te ayuden a mantenerte hidratado durante el día. Notarás la diferencia en la textura de tus labios en poco tiempo. Mantener un nivel adecuado de hidratación en tu cuerpo es clave para que tus labios luzcan frescos y saludables.

Fuera productos irritantes. Es importante que evites productos que puedan estar causando sequedad en tus labios. Ingredientes como el mentol o ciertos alcoholes pueden hacer más mal que bien. Lee siempre las etiquetas y elige productos suaves y naturales. Al optar por productos sin irritantes, no solo cuidarás tus labios, sino que también mejorarás su apariencia general.