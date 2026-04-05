Cercanías de Renfe en Barcelona pierde un 33% de viajeros

La pérdida de viajeros de Renfe parece que no sólo afecta a los trenes de alta velocidad tras el accidente de Adamuz, sino también al servicio de Cercanías. En concreto, según los últimos datos de Renfe, los trenes de Cercanías de Barcelona han perdido un 33% de viajeros mientras Madrid ha cedido sólo un 10% si se compara febrero de 2026 con febrero de 2025.

De esta forma, la caída de viajeros en el Cercanías de Barcelona es más que evidente, ya que en febrero de 2025 registraba 9,346 millones de pasajeros, mientras que en febrero de 2026 ha caído 6,248 millones de viajeros, lo que supone 3 millones de pasajeros menos.

Un descenso muy drástico si se compara con Madrid. En este caso, el descenso de viajeros desde febrero de 2025 a febrero de 2026 ha sido de un 10,14% menos. Se ha pasado de 20,696 millones de usuarios a 18,598 millones.

Afectados por cancelaciones de Rodalies

Uno de los principales motivos de este descenso de usuarios en Barcelona se puede asociar a que Rodalies canceló más de 5.000 trenes en Barcelona entre enero y febrero.

De esta forma, en el mes de diciembre –antes del accidente de Adamuz–, los trenes de Cercanías de Barcelona tenían 8,534 millones de viajeros, mientras que en febrero de 2026 se redujo a 6,248 millones de usuarios. Por tanto, desde Adamuz se han perdido más de 2 millones de pasajeros.

La alta velocidad pierde 600.000 pasajeros

Asimismo, los trenes de alta velocidad de Renfe no paran de perder viajeros desde que tuvo lugar el accidente ferroviario de Adamuz. Además, los constantes cambios de velocidad como consecuencia de los problemas de las vías han causado una mayor desconfianza entre los usuarios habituales de este tipo de trenes. En consecuencia, los trenes de alta velocidad de Renfe ya han perdido un 30% de pasajeros desde febrero de 2025 a febrero de 2026. Por tanto, según los últimos datos del Ministerio de Transportes se ha pasado de 2,078 millones de viajeros en la alta velocidad en febrero de 2025 a 1,463 millones de pasajeros en febrero de 2026, lo que supone 600.000 usuarios menos.

Igualmente, desde enero de 2026 a febrero del mismo año también se ha notado un fuerte descenso de viajeros de Renfe, debido a que se ha pasado de 1,740 millones de viajeros en enero de 2026 a 1,463 millones en febrero, un 16% menos. Mientras que en el mes de diciembre de 2025 se registraron 2,193 millones de pasajeros, por lo que es más que evidente el descenso de usuarios de estos trenes, que en dos meses han pasado de ser de más de 2 millones a no llegar a 1,5 millones de pasajeros.