Se hace pasar por el SEPE: así es el email que no debes abrir bajo ningún concepto. Es una estafa

La Guardia Civil ha alertado de una nueva estafa que suplanta al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). Los estafadores envían un correo electrónico fraudulento a los ciudadanos, haciéndose pasar por el organismo oficial, con el objetivo de robar información bancaria.

El correo electrónico tiene como asunto «Ministerio del Trabajo – [correo electrónico del destinatario], Aviso extrajudicial de la Justicia» y simula ser una comunicación oficial del SEPE. En el cuerpo del mensaje, se informa al destinatario de que tiene un proceso laboral pendiente y se le urge a descargar la documentación para resolverlo.

Para ello, se incluye un enlace en el texto que dice «Descargar PDF». Sin embargo, al pulsar sobre el enlace, se descarga un archivo comprimido que contiene un troyano bancario llamado Ousaban. Este malware está diseñado para robar las credenciales bancarias del usuario, como nombres de usuario, contraseñas y números de tarjeta, con el fin de sustraer dinero de sus cuentas.

Cómo detectar la estafa del SEPE

Hay varios detalles que pueden ayudarte a identificar este correo electrónico como una estafa:

Asunto del correo electrónico: Aunque el asunto puede variar, suele incluir la frase «Ministerio del Trabajo» y una referencia a un aviso extrajudicial de la Justicia.

Remitente: La dirección de correo electrónico del remitente puede no ser oficial del SEPE. Fíjate en que la dirección termine en «.gob.es».

Contenido del mensaje: El texto del correo electrónico puede contener errores gramaticales o frases extrañas. Además, suele mencionar un «órgano competente» inexistente llamado «Ministerio de Justicia del Trabajo».

Enlace para descargar el PDF: El enlace para descargar el archivo supuestamente contiene información sobre el proceso laboral, pero en realidad es un troyano bancario.

Si has recibido el correo electrónico, pero no has descargado ni abierto el archivo adjunto, lo mejor es eliminarlo directamente. Si ya has descargado el archivo, pero no lo has ejecutado, bórralo de tu dispositivo y de la papelera de reciclaje.

Si has ejecutado el archivo, es importante que actúes con rapidez para minimizar el riesgo de robo de información:

Desconecta el dispositivo de la red: Desconecta tu ordenador o teléfono de la red Wi-Fi o de la conexión por cable para evitar que el troyano envíe tus datos a los estafadores.

Realiza un análisis completo con un antivirus: Descarga e instala un antivirus actualizado y realiza un análisis completo del dispositivo para detectar y eliminar el troyano.

Reúne pruebas: Guarda capturas de pantalla del correo electrónico, del archivo descargado y del resultado del análisis antivirus.

Denuncia la estafa: Presenta una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil o Policía Nacional) con las pruebas que hayas recopilado.

Sigue estas recomendaciones adicionales para estar seguro con tus datos e información personal:

No abras correos electrónicos de remitentes desconocidos: Si no reconoces la dirección de correo electrónico del remitente, no abras el mensaje ni descargues ningún archivo adjunto.

Mantén tu antivirus actualizado: Asegúrate de tener instalado un antivirus actualizado en tu dispositivo y de realizar análisis periódicos para detectar malware.

No facilites tus datos personales a través de correo electrónico: Nunca proporciones información personal, como contraseñas o datos bancarios, a través de un correo electrónico.

Consulta la página web oficial del SEPE: En caso de duda, consulta la página web oficial del SEPE (https://www.sepe.es/) para obtener información sobre sus servicios y trámites.

Esta nueva estafa es un ejemplo de la importancia de estar alerta ante los ciberataques. Siguiendo las recomendaciones, puedes protegerte y evitar ser víctima de los estafadores.

Recomendaciones del SEPE

Debes tener en cuenta que el SEPE nunca te va a pedir esta información:

El SEPE nunca te pedirá que descargues archivos o que facilites tus datos personales a través de correo electrónico.

Si tienes dudas sobre la autenticidad de un correo electrónico del SEPE, contacta con el organismo a través de sus canales oficiales.

Mantente informado sobre las últimas estafas y consejos de seguridad online para protegerte de los ciberdelincuentes.

Consejos para evitar ser víctima de estafas online:

No abras correos electrónicos de remitentes desconocidos.

No descargues archivos adjuntos de correos electrónicos sospechosos.

No facilites tus datos personales a través de correo electrónico.

Mantén tu antivirus actualizado.

Cambia tus contraseñas con frecuencia.

Utiliza una contraseña diferente para cada cuenta.

Ten cuidado al navegar por internet.

No hagas clic en enlaces de sitios web sospechosos.

No compres en sitios web que no sean de confianza.

Informa de cualquier actividad sospechosa a las autoridades.

Siguiendo estos consejos, puedes protegerte de las estafas online y evitar ser víctima de los ciberdelincuentes.

Es importante estar al día sobre las últimas estafas online para poder protegerte. Los ciberdelincuentes están constantemente ideando nuevas formas de engañar a las personas y obtener su información personal o financiera. Si eres consciente de las últimas estafas, podrás estar atento a las señales de advertencia y evitar ser víctima. La seguridad online es responsabilidad de todos. Al estar informado y tomar precauciones, puedes protegerte de los ciberdelincuentes.