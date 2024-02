Atención estafa: estos son los fraudes más habituales de WhatsApp que debes de tener en cuenta

Con más de 3.000 millones de usuarios a nivel global, WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular a nivel global. Teniendo esto en cuenta, WhatsApp se ha convertido en una herramienta cada vez más utilizada por los ciberdelincuentes para cometer estafas y robar información tanto personal como bancaria de los usuarios.

Es de especial interés conocer cuáles son las estafas más comunes en WhatsApp y cómo funciona cada una de ellas para evitar caer en la trampa. No olvides compartir esta información con tus amigos y familiares porque se repiten prácticamente a diario y, además, los ciberdelincuentes utilizan técnicas cada vez más complejas.

Las estafas más frecuentes en WhatsApp

El phishing en WhatsApp es una estafa común donde los cibercriminales se hacen pasar por fuentes legítimas, como instituciones bancarias o el equipo de WhatsApp. Envían mensajes que incitan a las víctimas a visitar enlaces, a menudo mediante la manipulación o amenazas falsas, como la eliminación de la cuenta. Al hacer clic en el enlace, los criminales pueden robar información personal y realizar estafas. Es importante ser cauteloso al visitar sitios web y no confiar en mensajes sospechosos, ya que ni los bancos ni WhatsApp se comunicarán de esta manera.

Las estafas en WhatsApp también pueden surgir a través de falsos premios y regalos. Los estafadores envían mensajes informando a las víctimas que han ganado un premio o una lotería. Pueden hacerse pasar incluso por la compañía telefónica del usuario para ofrecer beneficios adicionales. Luego, solicitan información personal o pagos para reclamar el premio. Es importante no confiar en estos mensajes, especialmente si no te has inscrito en ningún concurso.

En muchos casos, los ciberdelincuentes recurren a tácticas emocionales, como afirmar que están ayudando a víctimas de catástrofes naturales o enfermedades, para engañar a las personas y conseguir que donen dinero. Pueden incluso utilizar el nombre de organizaciones benéficas legítimas para ganarse la confianza de la gente. Sin embargo, las donaciones nunca llegan a quienes las necesitan.

Los estafadores pueden iniciar este tipo de estafas con mensajes como «Hola mamá, este es mi nuevo número». Aunque puedas recibir un mensaje de un número desconocido pidiendo dinero, especialmente si eres padre o madre, es importante mantener la cautela. Los estafadores pueden intentar crear una atmósfera de confianza con respuestas genéricas que se aplican a cualquier situación. Si caes en la trampa y envías dinero, es probable que no vuelvas a verlo.

Las versiones modificadas de WhatsApp son populares entre los usuarios de Android, ya que ofrecen opciones de personalización y características adicionales. Sin embargo, descargar estas aplicaciones de terceros conlleva riesgos. Además de la posibilidad de que WhatsApp bloquee la cuenta del usuario, existe el peligro de que los desarrolladores de estas versiones accedan a las conversaciones, contactos y otros datos del usuario. Por lo tanto, es recomendable evitar el uso de este tipo de aplicaciones modificadas.

¡No caigas en la trampa!

Para prevenir estafas en WhatsApp, es fundamental seguir las recomendaciones de seguridad proporcionadas por expertos como Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de ESET España, según recoge el medio ’20minutos’.

Entre sus consejos, destaca la importancia de evitar compartir información personal con desconocidos, así como de no transferir dinero sin verificar la autenticidad de la solicitud, especialmente si proviene de un remitente familiar.

Además, Albors subraya la necesidad de no compartir códigos de verificación con nadie y de solicitar uno nuevo en caso de recibirlo por error. Es crucial ser cauteloso al abrir enlaces, preguntando al remitente sobre su contenido y verificando la legitimidad de la URL, evitando así posibles ataques de phishing.

También advierte sobre el hecho de que los bancos nunca solicitan información a través de WhatsApp, instando a los usuarios a rechazar cualquier solicitud de datos personales por esta vía y a dirigirse directamente a las plataformas oficiales de las entidades bancarias para cualquier consulta.

Finalmente, recomienda utilizar exclusivamente tiendas oficiales, como Google Play Store o App Store, para actualizar WhatsApp y otras aplicaciones, asegurando de esta manera la descarga de versiones seguras y libres de malware.

El gran cambio que llega en 2024

WhatsApp se prepara para implementar su mayor cambio hasta la fecha con la interoperabilidad con otras aplicaciones de mensajería, como parte de la nueva Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea. Esta medida permitirá a los usuarios comunicarse con personas en plataformas como Telegram o Signal sin que estos tengan una cuenta en WhatsApp, manteniendo el cifrado de extremo a extremo.

Inicialmente, se centrará en mensajes de texto, voz, imágenes, vídeos y archivos, con planes de incluir llamadas y chats grupales en el futuro. Es importante destacar que la interoperabilidad será opcional para los usuarios, quienes podrán elegir si desean utilizarla o no, y los mensajes de otras aplicaciones se mostrarán en una sección especial dentro de la bandeja de entrada de WhatsApp.