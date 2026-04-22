El Grupo ACS inicia la construcción de la autopista SR 400 Express Lanes en Atlanta

Las empresas del Grupo ACS, ACS Infra (IRIDIUM) y FlatironDragados, se han unido al Departamento de Transporte de Georgia, la Autoridad Estatal de Carreteras y Peajes de Georgia, otros socios del proyecto y personalidades clave para celebrar el inicio de las obras del proyecto SR 400 Express Lanes. Esta asociación público-privada (APP) ampliará la capacidad de la SR 400 con carriles gestionados de unos 26 kilómetros desde la estación North Springs de la Autoridad de Tránsito Rápido del Área Metropolitana de Atlanta (MARTA), en el condado de Fulton, hasta McFarland Parkway, en el condado de Forsyth.

Gracias a este proyecto se mejorará la fluidez de los desplazamientos. También refuerza la seguridad y apoya el crecimiento económico en el área metropolitana de Atlanta.

SR 400 Peach Partners ejecutará el proyecto con GDOT y SRTA bajo un acuerdo APP. FlatironDragados y Acciona liderarán la construcción, con Parsons como ingeniero de diseño principal.

Según el Grupo ACS, el proyecto constituye un componente clave del Programa de Inversión en Movilidad Mayor de Georgia (MMIP) y la primera licitación con riesgo de ingresos bajo dicho programa.

Steve DeWitt, CEO de ACS Infra, ha declarado que este proyecto supone un hito importante «para uno de los corredores de transporte más críticos de Georgia». «En colaboración con GDOT y SRTA, estamos orgullosos de ejecutar un proyecto que aportará beneficios de movilidad a largo plazo, apoyará el crecimiento económico y mejorará la experiencia diaria de desplazamiento de las comunidades a lo largo de la SR 400 y el área metropolitana de Atlanta», ha dicho.

Por otra parte, Javier Sevilla, CEO de FlatironFragados, ha dicho que la iniciativa «generará importantes oportunidades en la empresa conjunta en esta inversión vital». «Generará importantes oportunidades de empleo e impulsará un crecimiento económico y empresarial sostenido en toda la región», ha afirmado.

El proyecto SR 400 Express Lanes contará con carriles dedicados de precio dinámico en cada sentido. De esta forma se ofrecerá a los conductores una opción con tiempos previsibles, al tiempo que se mantiene el acceso gratuito a los carriles de uso general existentes. Asimismo, mejorará las conexiones con el intercambiador SR 400/I-285, nuevos puentes y sistemas tecnológicos en todo el corredor con el objetivo de optimizar el flujo de tráfico y mejorar la seguridad.

La estructura de financiación del proyecto combina apoyo federal a través de un préstamo TIFIA y bonos exentos de impuestos (PAB), junto con inversión de capital privado, lo que proporciona una base sólida para la ejecución de esta inversión. La construcción avanzará por fases a lo largo del corredor, iniciandose esta primavera.