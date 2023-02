El Gobierno francés no está dispuesto a aceptar que se ponga en marcha el gasoducto de hidrógeno -H2Med- entre Barcelona y Marsella pactado con el Ejecutivo español si Pedro Sánchez insiste en vetar junto a Alemania que el hidrógeno generado a partir de energía nuclear sea considerado verde por la Unión Europea y se pueda exportar por este tubo. Si no es considerado verde por Bruselas, buena parte de la producción francesa de hidrógeno -líder en energía nuclear- no se podría exportar al resto de Europa por el tubo y daría a España ventaja en lo que se ha considerado por la UE un futuro hub europeo del hidrógeno.

Así de contundentes se han mostrado altos funcionarios del Gobierno de Emmanuel Macron en las horas previas a la reunión del Consejo Europeo de este viernes, en el que está previsto que se trate el tema energético. Sánchez y su homólogo alemán, Olaf Scholz, han unido fuerzas y se oponen a que el hidrógeno generado con energía nuclear sea considerado ecológico en Europa.

Macron asegura ahora que Francia apoyó sustituir el Midcat por el BarMar en octubre -ratificado en una cumbre en enero pasado en Barcelona- a cambio de que tanto España como Alemania aceptaran las pretensiones de París sobre el hidrógeno generado con sus numerosas centrales nucleares. En este sentido, en el Gobierno de Macron no aceptan que ahora España y Alemania no cumplan con su parte de este supuesto acuerdo.

Pero en Alemania son claros. «Dudo que alguna vez haya una promesa formal de que el hidrógeno rojo sería aceptado como ‘verde’ si se realiza el gasoducto desde España», ha declarado un funcionario alemán con conocimiento de las negociaciones a Reuters. «Tal vez el cálculo francés fue que los socios lo aceptarían más fácilmente, pero eso es otra cosa», asegura.

Funcionarios del Gobierno francés han declarado que Macron sacará este tema en la reunión de este viernes, en la que está previsto que se hable de energía. «Es obvio que Francia sólo le daría el visto bueno a BarMar si pudiera usar el oleoducto en el futuro para enviar su hidrógeno (rojo) a España y Portugal», ha dicho un funcionario francés a la agencia. «El punto es que sin Francia no habrá BarMar», sentencia.

Conexiones

Se trata de un nuevo obstáculo impuesto por Francia a aumentar las conexiones energéticas con España, lo que supone un golpe a Sánchez que vendió este proyecto como el definitivo para convertir a España en un hub europeo de hidrógeno. Además, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también ha avanzado en un nuevo gasoducto desde Argelia, lo que aumenta el peso de Italia como hub europeo.

Pero Francia ha peleado siempre por aislar a España. También en lo referente a las conexiones eléctricas. El ejemplo más actual es de una interconexión submarina entre Vizcaya y Burdeos que, como publicó este diario, está abriendo una grieta entre la CNMC y el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.