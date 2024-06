Las aerolíneas de bajo coste se resisten a renunciar a los ingresos por equipaje de mano, a pesar de las sanciones recientes. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) se defiende de la multa de 150 millones de euros que le impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a cuatro aerolíneas por cobrar por los equipajes de mano. Una sanción que, de momento, afecta a Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet.

“Las multas son desproporcionadas por la cantidad y por la prohibición de esas prácticas a futuro”, ha afirmado Javier Gándara, presidente de Ala. “Hoy en día hay 50 millones de pasajeros que suben al avión sin llevar maleta de cabina” y, con esta decisión “tendrían que empezar a pagar por servicios que no precisan”. Dado el panorama actual, la pregunta de si los consumidores seguirán pagando por llevar su equipaje de mano en el avión sigue sin respuesta definitiva. A pesar de las multas millonarias y las nuevas regulaciones que instan a las compañías a incluir este servicio de forma gratuita, la batalla legal sigue abierta.

La patronal, que representa a estas cuatro aerolíneas, ha recalcado que la prohibición de esta práctica puede tener efectos sobre la economía turística española al convertirse en un revulsivo para aquellos turistas que tendrán que pagar «por servicios que no necesitan» a la hora de viajar al país. En este contexto, estiman que entre el 30% y el 40% de los pasajeros viajan sin maleta de mano, solo con el bulto incluido. «Corremos el riesgo de que una parte de esos 50 millones de pasajeros dejen de beneficiarse de pagar solo por los servicios indispensables y opten por otros destinos, con el consiguiente impacto en el PIB, el empleo y la conectividad aérea de nuestro país», ha advertido Gándara.

Por tanto, ALA aboga por que España se acoja a lo que dicta la Comisión Europea (CE), que ya emitió una recomendación para que las aerolíneas unificaran sus políticas de equipaje y subraya que si un país toma medidas así «unilateralmente», puede provocar «una desventaja competitiva y un poco de caos». Gándara también ha incidido en que la patronal ve estas sanciones como «una injerencia en la libertad de mercado y la normativa europea».

Por otro lado, ha señalado que «todo lo que pueden hacer» para/con Consumo es ver «cómo se puede hacer esta operativa de forma más transparente», pero que «desde luego» están dispuestos a hacerlo y se ponen a disposición del Ministerio para «que todo esto se entienda y se conozca mejor de forma que no parezca que se está haciendo una práctica que en realidad no». En este sentido, la patronal ha calificado de «desafortunado» y «precipitado» que desde algunas instituciones, como asociaciones de consumidores, se esté fomentando que los clientes comiencen a reclamar por el cargo extra aplicado por algunas aerolíneas por viajar con equipaje de mano y otras supuestas irregularidades cometidas en el sector aéreo, ya que aseguran que esa sanción «no es firme».

Las aerolíneas pueden recurrir

Una vez que se notifique la sanción en firme, las aerolíneas tendrán aproximadamente un mes para presentar recurso de alzada ante el Ministerio, un procedimiento que tendrá una duración de unos tres meses, y, tras esto, presentar recurso ante la Audiencia Nacional, algo que cada una de estas deberá hacer de manera individual.

Ya el pasado octubre, el pleno del Parlamento Europeo pidió normas uniformes y coherentes que unifiquen los precios que una aerolínea puede cobrar por las maletas de mano, así como las dimensiones que estas deben tener, para evitar la creación de tarifas ocultas y las dificultades a la hora de comparar precios. El texto adoptado destacaba la preocupación de los ciudadanos por las molestias que causan las normas heterogéneas sobre el equipaje de mano de las aerolíneas y considera que debe revisarse la legislación de la UE sobre los derechos de los pasajeros para ofrecer una solución. Al respecto, los eurodiputados subrayaron que la incoherencia de normas y precios del equipaje de mano de las aerolíneas genera problemas a los viajeros y lastra la comparativa de precios entre las diferentes opciones, por lo que piden normas comunes a escala de la UE.

No obstante, la resolución, procedente de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, no es legalmente vinculante, mientras que la Comisión Europea, por su lado, ha iniciado ya una consulta para revisar el Reglamento de Servicios Aéreos. También se pronunció al respecto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que en su sentencia de 2014 ya dictaminó que las compañías no deberían cobrar un suplemento por equipaje de mano, siempre que este cumpla «requisitos razonables en términos de peso y dimensiones, y cumpla con los requisitos de seguridad aplicables».