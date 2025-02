El Gobierno acaba de tumbar en el Congreso el último intento del Partido Popular (PP) y Junts de abaratar la factura energética a pymes y particulares, porque supondría un impacto para su recaudación de 1.500 millones de euros. Si saliera adelante, se suspendería el impuesto que existe sobre el llamado valor de tarifa, de manera que si las compañías no tienen déficit, no lo pagan. Y si no lo pagan, no lo trasladan. Así es como las pymes se ahorrarían más e 500 millones al año y los particulares más de 400, además de otras tantas compañías, donde se iría el ahorro restante. Pero la voracidad fiscal de Sánchez no ha permitido siquiera que la enmienda propuesta pueda llegar a votarse en el Congreso, para no perder la recudación de estos impuestos, que supondrían una merma para cumplir con Bruselas mientras trata de regalarle la deuda a Cataluña.

En concreto, se trata de una modificación de la ley con la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), en la que el Partido Popular (PP) y Junts lograron introducir una enmienda que suspendería el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, pasando del 7% al 0%, en lo casos que no haya déficit de tarifa.

La suspensión de este impuesto permitiría a las familias españolas ahorrar unos 400 millones de euros, y otros 500 millones de euros a las pymes. Por su parte, el Gobierno de Sánchez perdería unos 1.500 millones de euros de recaudación.

Según lo registrado en las referencias del Consejo, se ha alcanzado un acuerdo para descartar este proyecto de ley, que se trata, a su vez, de una adaptación de la Directiva Europea.

En diciembre de 2024 se llevó a cabo un intento de tramitación de esta norma, en la que PP y Junts incorporaron una enmienda de carácter transaccional para suspender el tributo, que en la actualidad está fijado en el 7%.

La norma se introdujo en la fase de ponencia y llevó al PSOE y Sumar a dejar sin fecha fijada para la convocatoria de la comisión, que constituye la siguiente fase del trámite parlamentario para el proyecto de ley.

El Gobierno iba a perder una de sus muchas vías de recaudación de ingresos porque Junts y el PP habían votado reducir al 0% el impuesto a la electricidad, el denominado impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

Fue entonces cuando los grupos de PSOE y Sumar congelaron rápidamente la tramitación de la Ley, con lo que la comisión que iba a tramitarla quedó cancelada.

Si la enmienda hubiera salido adelante, el Gobierno socialista perdería unos 1.500 millones de euros de recaudación, algo que el Ejecutivo no pensaba permitir.

La ley de PP y Junts

Según los datos con los que trabaja el grupo popular, esta modificación del impuesto supondría un ahorro de 400 millones para las familias españolas, de 500 millones para las pymes y de 200 millones para grandes industrias. A estas cifras habría que sumar el resto de beneficiados.

Mientras estaba pendiente la fecha de la comisión, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ya insinuó que el Gobierno no tenía intención alguna de continuar con la tramitación de la norma, y este martes el Consejo ha decidido cortar de raíz.

PP, Junts, Vox, PNV y ERC votaron en diciembre por esta enmienda que llevaba el impuesto a la electricidad al 0% y dejó al Gobierno entre la espada y la pared.

El mencionado impuesto eléctrico no existe en Europa, sólo lo aplicaba España, por lo que los grupos que votaron en diciembre por enmendar la ley creían avanzar para que «la industria española sea más competitiva».