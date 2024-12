El Gobierno está a punto de perder una vía de recaudación de ingresos porque Junts y el PP han votado reducir al 0% el impuesto a la electricidad, llamado impuesto sobre el valor de la producción eléctrica. PSOE y Sumar han volado para congelar la tramitación de la Ley pertinente, desconvocando la comisión que iba a tramitarla.

El Partido Popular y Junts pactaron el lunes una enmienda sobre la ley que regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Una enmienda que rebaja del 7% al 0% el impuesto sobre la producción eléctrica cuando no exista déficit de tarifa. Esto haría perder al Gobierno 1.500 millones de recaudación.

Según las cifras que manejan los propios populares, esta modificación del impuesto supondrá un ahorro de 400 millones para las familias españolas, de 500 millones para las pymes y de 200 millones para grandes industrias. A eso habría que sumar el resto de beneficiados.

El impuesto en cuestión no existe en Europa, y sólo lo aplicaba España, por lo que los grupos que votaron en la tarde de ayer por enmendar la ley creen que es un paso para que «la industria española sea más competitiva». PP, Junts, Vox, PNV y ERC son quienes han votado por esta enmienda que lleva el impuesto a la electricidad al 0% y deja al Gobierno contra las cuerdas.

Desde el Gobierno están buscando la fórmula para quitar la enmienda, pero no es tan sencillo, porque requieren de una mayoría con la que no cuentan incluso par realizar esa modificación. Lo que sí han podido hacer es desconvocar la comisión que este jueves tenía que dar luz verde a la ley. Si no se aprueba, siguen teniendo «margen para convencer a alguno de sus socios de investidura».

«PP, PNV y VOX no se va a bajar del carro», aseguran a OKDIARIO fuentes del Congreso, y habrá que ver «qué quieren pedir ERC o Junts en caso de estar dispuestos a negociar».

Tras la aprobación del informe de ponencia con la enmienda de PP y Junts, la Mesa de la Comisión, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, han convocado una reunión de última hora para aplazar sin fecha fijada la convocatoria la comisión.

El veto del Gobierno

El Gobierno utilizó el poder de veto que tiene constitucionalmente reconocido sobre una enmienda de Junts para eliminar ese impuesto porque supondría una pérdida de recursos de 1.500 millones de euros; a la vez que vetó una enmienda del PP para rebajar el IVA temporalmente a determinadas entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos energéticos, por suponer una merma de 2.450 millones de euros. Tras gastar estas armas, PP y Junts lograron colar una nueva enmienda que eliminaba ese impuesto energético, y ahora el Gobierno está a punto de rebajar los impuestos a las eléctricas, en lugar de subirlos.

Con la enmienda ya incluida en la ponencia, los dos partidos del Gobierno están tratando de convencer a ERC, que votó a favor de eliminar el impuesto, la emisión de un voto particular que cambie lo que votaron en ponencia.