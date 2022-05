El Gobierno somete a audiencia pública un reglamento sobre cotización de autónomos sin cerrar un acuerdo

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha lanzado a audiencia e información pública un proyecto de Real Decreto por el que modifica el Reglamento General sobre el sistema de cotización de los autónomos, lo que ha causado malestar en la organización de autónomos ATA, que ha denunciado que «no es ni serio ni lógico» que se haga algo así cuando aún se está negociando el sistema de cotización del colectivo en función de los ingresos reales.

«No nos parece lógico que se saque un reglamento sobre una ley (la de cotización por ingresos reales) que no existe. No vamos a apoyar este reglamento», ha advertido Amor este lunes en una rueda de prensa para presentar el Barómetro de ATA del primer cuatrimestre. El presidente de ATA ha explicado que se sigue negociando en el diálogo social la reforma del régimen de cotización de los autónomos y que, como ha dicho el propio ministro José Luis Escrivá, los plazos «son movibles», por lo que no tiene que estar lista para el 30 de junio.

Amor ha asegurado que su organización está dispuesta a seguir hablando con el Gobierno, pero ha advertido de que, con la difícil situación que están atravesando los autónomos, con dos de cada tres sin haber recuperado aún lo perdido en la pandemia, no respaldará una subida «desmesurada» de las cotizaciones en los próximos años.

«Nosotros hemos presentado una propuesta coherente: bajar la cotización a los que menos ingresan y mantener unos incrementos muy planos para los autónomos con rendimientos netos superiores a los 1.700 euros. El Gobierno tiene la pelota en su tejado, tiene que presentar una propuesta de ley, pero antes que un reglamento, porque no es lógico empezar la casa por la ventana», ha subrayado.

Amor ha afirmado que la propuesta de ATA, CEOE y Cepyme cumple con los compromisos asumidos con Bruselas y con las recomendaciones del Pacto de Toledo, en las que «la palabra clave» en lo que respecta a esta reforma era la de «aproximar» la cotización a los ingreso reales. «En ningún momento decía que había que pagar una barbaridad», ha enfatizado. La propuesta de ATA, CEOE y Cepyme pasa por incrementar la cotización entre 205 y 400 euros al año durante los próximos tres ejercicios (2023-2025), dependiendo de los ingresos que obtengan los autónomos.

Amor ha señalado que esta propuesta contrasta con otra «que salió de un Ministerio» en la que se planteaba elevar la cuota de los autónomos que ganen 24.000 euros anuales en casi 3.000 euros anuales respecto a lo que cotizan actualmente. «El que les habla se va a oponer a que un parado, a un pensionista, a un empleado público o a un trabajador de la empresa privada le quiten 3.000 euros. No entiendo que haya quien defienda que a un autónomo que gana 24.000 euros al año le quieran quitar 3.000 euros», ha indicado.