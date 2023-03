El Gobierno sale en tromba contra Ferrovial porque su marcha deja en evidencia las políticas de Sánchez

Varios miembros del Gobierno y del PSOE han salido en tromba este miércoles a criticar a Ferrovial por su decisión de cambiar la sede social de España a Países Bajos que deja en evidencia las políticas de Pedro Sánchez, tanto la fiscal -con subidas constantes de impuestos- como el ataque constante a las empresas y los empresarios como chivos expiatorios de la crisis económica.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha tenido una conversación con el presidente ejecutivo de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le ha expresado «claramente su rechazo» a la decisión comunicada ayer sobre el traslado del domicilio social de la empresa a Países Bajos.

«Se trata de una empresa que debe todo a España», remarcan desde el Departamento que dirige Nadia Calviño. Por ello, creen que «no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país». Para el Gobierno, es «paradójico» que se anuncie esta posible decisión en un momento «de importante atracción de inversión extranjera y confianza» de los inversores y empresas en España, y con un proceso de inversión pública y modernización «sin precedentes» en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial. En esta misma línea, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado este miércoles que Ferrovial diga «sin rubor» que traslada su sede fiscal a Países Bajos para pagar menos impuestos, y le ha pedido que reconsidere su decisión y se comprometa con España en un momento de «necesidad» en el país. «Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública. Le pido compromiso con nuestro país, con España», ha subrayado Díaz Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha lamentado este miércoles la decisión de Ferrovial, aunque ha recordado que más del 80% del beneficio del grupo procede de otros países y, por lo tanto, no tributa en España. En declaraciones a los medios, Montero ha destacado que «no hay ningún riesgo de que la parte de inversión que estaba en España se vaya a desplazar», lo que implica que esa parte del negocio seguirá tributando en el país y se mantendrán los puestos de trabajo. Asimismo, la ministra ha apuntado que la decisión de Ferrovial se ha conocido tras anunciar una importante reducción de su beneficio, por lo que «habrá que estar atentos a otras motivaciones».

Más allá del Gobierno, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este miércoles, ante el traslado de la sede social de Ferrovial a Países Bajos, que esta empresa no se marcha de la bolsa española, sino que dice que el Ibex se le ha quedado «pequeño», aunque defiende que seguirá pagando impuestos en España.

Así se ha pronunciado el dirigente socialista este miércoles sobre la decisión de Ferrovial de trasladar su sede social a Países Bajos y cotizar también en Estados Unidos. «Va a seguir pagando en España, no se va ni siquiera de la bolsa española. Lo que dice es que el Ibex se le ha quedado pequeño, porque el Ibex fluctúa fundamentalmente en base a lo que son las entidades financieras, cuatro grandes bancos en este país. Y yo quiero también estar en la bolsa de Holanda y en la bolsa americana, porque así me considerarán a mí mismo y lo que son las perspectivas de mi empresa, no las de otras, y seguirá pagando impuestos en España», ha proclamado Patxi López.

Asimismo, el portavoz socialista ha recordado que Ferrovial ya tenía el 90% del negocio fuera de España y el 85% de sus accionistas ya estaban fuera de nuestro país, aunque ha negado que la empresa se haya ido por los impuestos: «En España la presión fiscal es menor que en el resto de los países europeos a los que nos queremos parecer».