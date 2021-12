El Gobierno va a prorrogar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los vigentes 965 euros mensuales brutos en 14 pagas hasta que se negocie la cuantía para 2022 con patronal y sindicatos. Según señalan fuentes del Ministerio de Trabajo, lo que salga de esa negociación podrá tener carácter retroactivo, es decir, aplicarse con efectos desde el 1 de enero, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Así, el consejo de ministros de este martes lo que hará será una prórroga de las cifras vigentes a la espera de sentarse con los agentes sociales. Desde el Ministerio de Trabajo siempre señalaron que estas negociaciones se harían después de cerrar las de la reforma laboral, que concluyeron la semana pasada con un acuerdo que se aprueba este mismo martes.

Los sindicatos ya habían señalado que, una vez se cerrara la reforma laboral, iban a exigir la subida del salario mínimo SMI a 1.000 euros en 2022, algo a lo que en principio se niega la patronal. El Gobierno aprobó el pasado septiembre una subida de 15 euros al mes del SMI hasta los 965 euros según lo acordado con los sindicatos, con el rechazo de la patronal.

Una subida controvertida

La comisión de expertos designada por el Gobierno para analizar una posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI) ha determinado que, para cumplir el objetivo de llevar el SMI al 60% del salario medio en esta legislatura, esta renta mínima debe subir entre 61 y 99 euros de aquí a 2023, hasta situarlo al final de ese periodo en 14 pagas de entre 1.049 y 1.011 euros. Esto equivaldría a realizar un subida del SMI de entre un 6,4% y un 10,4% respecto a la cantidad actual, 950 euros mensuales.

Santiago Carbó, catedrático de economía de la Universidad de Granada, remarca que «el salario mínimo no se puede determinar por la oferta y la demanda. Se hizo un esfuerzo importante cuando se subió el SMI y si se considera por parte de los agentes sociales que hay que seguir mejorándolo lo primero que tiene que haber es un acuerdo». «Pero lo importante es que hay que elegir el momento oportuno para hacerlo y desde luego ahora no lo parece del todo. Yo no digo que no haya que hablarlo, pero este país tiene que hablar de esas subida en un contexto en el que se hable de productividad», añade.

«El mercado de trabajo tiene que reducir primero sus disfuncionalidades. Debe ser basado en un acuerdo y ahora en plena recuperación económica podría esperar a que se llegue a acuerdos más amplios. Hoy creo que no es el momento por la situación en la que se encuentra el mercado de trabajo español», enfatiza.

Por su parte, Marc Ribes, cofundador de Blackbird, destaca que «la subida del salario mínimo es siempre un incremento de los costes, y es que la mayor parte de las compañías ya remuneran por encima de esta barrera. Es una medida que afecta más al tejido de las pymes, y a empresas que tienen muchas dificultades para pagar este tipo de salarios como consecuencia de la crisis. se suele resolver con un acuerdo entre empresario y empleados. Es cierto que esta medida puede repercutir en cierto modo en la creación de empleo, a pesar de que hablamos de unas cantidades residuales».