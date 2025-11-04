Nueva transferencia de los Presupuestos Generales a la Seguridad Social para pagar las pensiones. Borja Suárez, secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, ha afirmado este martes que la cuantía del préstamo para hacer frente a la paga extraordinaria de las pensiones de noviembre será este año de 10.000 millones de euros, al igual que en el 2023, debido a que las cuentas públicas están prorrogados.

Suárez ha indicado que el acuerdo para la ejecución de este préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social se aprobó hace aproximadamente dos semanas en el Consejo de Ministros.

«Esto forma parte, digamos, de lo que ya estaba previsto en la Ley de Presupuestos del año 2023, que es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social. El hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor», ha afirmado Suárez.

El secretario de Estado de Pensiones ha recalcado que la ‘hucha’ de las pensiones acabará el año por encima de los 14.000 millones de euros y los últimos datos de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social demuestran que las cotizaciones sociales crecieron casi un 7%, con casi 8.400 millones más de lo recaudado por estas fechas el año pasado.

«Veníamos de unos niveles de desequilibrio del sistema por encima del punto y medio de PIB y el año pasado esto se redujo hasta medio punto de PIB», ha concluido.

Sobre la negociación con las organizaciones de autónomos para pactar la subida de las cotizaciones sociales para el año próximo, Suárez ha declinado dar una fecha para la próxima mesa y ha indicado que ahora es el «momento» de los autónomos e interlocutores sociales tras plantear Seguridad Social en la última reunión una nueva propuesta sobre las cuotas para 2026.

«Nos gusta trabajar discretamente y cuando tengamos novedades las compartiremos», ha afirmado Suárez seguidamente.

La última propuesta de Seguridad Social contempla congelar las cuotas de los autónomos de menores ingresos (de 670 a 1.166,7 euros al mes) y subir el resto entre 2,91 y 14,75 euros mensuales para 2026. Esto implica unas subidas de entre el 1% y el 2,5% de manera progresiva en los cuatro tramos de la tabla general.