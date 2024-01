El Gobierno rechazó la propuesta de la CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) de estudiar posibles modificaciones regulatorias que hubieran facilitado el acceso de Ferrovial al mercado estadounidense sin necesidad de llevarse su sede fuera de España. Fuentes presentes en la negociación que tuvo lugar el pasado abril, en plena polémica por la salida de la constructora presidida por Rafael del Pino a Países Bajos, han decidido hablar con OKDIARIO para dilucidar más detalles de la operación.

Tras hacerse público el pasado jueves la totalidad del documento de la CNMV, solicitado en su día por el Ministerio de Economía, en el que el regulador admitió que el proceso de salida a bolsa de Ferrovial en Estados Unidos podía ser «más breve y simple» desde Países Bajos que desde España, salen a la luz más detalles de cómo el Gobierno rechazó el asesoramiento de organismo presidido por Rodrigo Buenaventura.

Las mismas fuentes explican a este periódico que «el mensaje de Sánchez era uno y la realidad de la cartera de Economía otro. El mensaje público es que deseaban evitar la marcha de Ferrovial, como ningún gobierno querría que se marchara una gran empresa, pero la realidad es que hicieron bien poco por que se estudiase algún cambio legislativo que hubiera facilitado a Ferrovial entrar de forma más fácil en otros mercados extranjeros (en la Bolsa de EEUU, sin mover su sede fuera de España)». «Y esto se lo advirtió la CNMV (que podían explorar otras posibilidades), pero les dio igual».

Estas declaraciones de una persona participante en la valoración de la operación se alinean con lo expresado por el informe que, un año más tarde, hizo ayer público la CNMV. Precisamente, in fine, se expresa que: «Tal y como ha expresado públicamente en varias ocasiones el presidente de la CNMV, la CNMV no tiene inconveniente alguno en explorar fórmulas, aunque sean novedosas, que puedan representar oportunidades para los emisores españoles, siempre que se preserve la protección del inversor».

A lo que sigue: «En caso de evidenciarse a raíz de una solicitud formal cualquier impedimento concreto, hasta ahora no identificado, en la legislación o la norma reglamentaria española, (…) en los procedimientos operativos de la CNMV, la CNMV se ha mostrado públicamente dispuesta a analizar la conveniencia de cualquier modificación y, en su caso, promovería o propondría los cambios normativos pertinentes para hacer posible el acceso a otros inversores y mercados, si ese fuera el interés de compañías españolas cotizadas en España».

«No se entiende por qué Sánchez no quiso conocer diferentes escenarios de cuestiones puramente técnicas si este era el único ámbito al que se podía circunscribir el análisis del regulador», explican las mismas fuentes, a lo que agregan: «Bueno sí, que no se supo negociar o no se quiso negociar».

Desde el punto de vista técnico, expertos en inversiones recuerdan que la forma de cotizar en la Bolsa de Nueva York como entidad extranjera es diferente a como se cotiza en la Bolsa de Madrid. En concreto, las mercantiles extranjeras cotizan como ADR (Recibos de Depósito Americanos), es decir; mediante títulos físicos respaldados con un depósito en un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades se constituyen en su país de origen, y no como una acción propiamente dicha. Es decir; no se puede entrar desde España con acciones propias.

En este sentido, la CNMV apuntaló en el informe hecho público ayer que «si bien no tiene conocimiento de ningún impedimento para la cotización simultánea en EEUU (…), no puede descartarse que en un eventual proceso de solicitud formal de admisión, las autoridades de EEUU pudieran identificar obstáculos en la legislación española que pudieran dificultar» su propuesta de entrada». Por tanto, era más complicado para Ferrovial acceder a la Bolsa estadounidense desde España, la CNMV estuvo dispuesta «a analizar y en su caso plantear los cambios legislativos pertinentes» pero el Ejecutivo de Sánchez desoyó este ofrecimiento del regulador español.

Publicidad del informe de la CNMV

Otras fuentes, del propio regulador español, explican a este periódico que «otra de las incógnitas es entender por qué este documento de la CNMV que dijo todas aquellas cosas al Gobierno en pleno caos porque se iba una multinacional de España, se ha hecho público ahora».

El espíritu de la nota era asesorar al Ministerio Económico, por una petición que la cartera económica -entonces encabezada por Nadia Calviño- hizo al amparo de la propia Ley que nos regula. En su opinión, «quizás las cosas no se hicieron bien y, al menos, se ha querido que fuera de conocimiento público antes de que ciertas personas estén fuera del escenario político».