Las múltiples operaciones corporativas en marcha en España han quedado paralizadas «hasta que se despeje la incertidumbre que han provocado los aranceles de Trump», según fuentes conocedoras de la situación. La banca ha congelado la financiación para adquisiciones y el Gobierno ha comunicado a los interesados que hay que ver primero cómo queda el panorama tras los citados aranceles.

Las principales operaciones que están en marcha actualmente y que, por tanto, se verán afectadas por esta paralización son las siguientes: el nuevo intento de entrada de Taqa en Naturgy con la compra del 30% del capital; la adquisición del 30% de Talgo por el consorcio de Sidenor y el Gobierno vasco; la venta del 20% -en principio- de Air Europa; y la posible nueva OPA del fondo Brookfield sobre Grifols.

«Los dos grandes bancos han comunicado que no van a autorizar financiaciones a operaciones de adquisición por ahora. Y el Gobierno está lanzando el mensaje de que tiene que ver cómo queda el panorama con los aranceles de Trump antes de dar el visto bueno a cualquier operación de M&A [fusiones y adquisiciones]», explican las fuentes.

Operaciones en el aire

Como adelantó OKDIARIO, la emiratí Taqa ya tenía un acuerdo para comprar ese 30% de Naturgy a los fondos CVC y BlackRock-GIP al mismo precio de la auto-OPA sobre el 10%, es decir, a 26,5 euros. La operación estaba lista a la espera únicamente del nihil obstat del Ejecutivo. Algo para lo que no iba a haber problemas, puesto que Pedro Sánchez ya trasmitió a Abu Dabi su apoyo a la operación en el Foro de Davos, como también adelantó este medio, pero que ahora se va a retrasar, como se ha dicho.

En cuanto a Talgo, la solución de Sidenor, el fondo público vasco Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital -promovida por el Gobierno- estaba pendiente de resolver algunos problemas. Uno de ellos es la financiación, para lo que se ha ofrecido el BBVA, pero sólo si a cambio el Gobierno facilita la OPA sobre el Banco Sabadell. Otro es la multa de 116 millones impuesta por Renfe por el retraso de los trenes Avril, que la fabricante de trenes está negociando para reducir.

Este retraso del cierre de la operación había provocado una nueva ronda de contactos con los otros interesados que habían quedado descartados, como la polaca Pesa o la india Jupiter. Pero, en la situación actual con los aranceles, ni se cerrará la oferta del consorcio de Sidenor ni se podrá armar una operación alternativa por parte del Gobierno.

También es bien conocido que el dueño de Air Europa, Globalia (el holding de la familia Hidalgo), ha puesto a la venta el 20% del capital de la aerolínea para devolver el crédito concedido por la SEPI en la pandemia. No obstante, ha recibido ofertas por porcentajes superiores tanto de Air France-KLM como de Lufthansa, por lo que ha montado una especie de subasta entre ambas en la que valora el 100% de la compañía en 1.200 millones, como también adelantó OKDIARIO.

Aquí también había dificultades como la posición de IAG (el dueño de Iberia), que posee el 20% de Air Europa tras la ruptura del primer intento de fusión de ambas en 2021. De nuevo, todo esto queda en el aire hasta que se aclare el panorama arancelario.

Por último, la semana pasada Brookfield inició conversaciones con algunos de los principales accionistas de Grifols para volver a intentar la OPA que fracasó el año pasado. En esta ocasión, el fondo canadiense sí parece contar con la financiación necesaria; la falta de la misma fue la que le obligó a retirar su primera oferta, como también informó este medio. En este caso, ni siquiera se había concretado aún un precio ni las condiciones de una operación que, al igual que las anteriores, queda aplazada sine die.

OHLA y Duro Felguera

Por último, hay otras operaciones que no son de adquisición pero que también pueden verse afectadas por la congelación del crédito comentada. Una de ellas es la ampliación de capital de 50 millones que necesita desesperadamente OHLA para no entrar en caja negativa y, en consecuencia, no poder pagar las nóminas.

La otra operación es la salvación de Duro Felguera. En este caso, la banca le cerró el grifo del crédito hace mucho, con lo que no puede resolver su también dramática situación de liquidez ni aunque la SEPI la nacionalice. Necesita que llegue un inversor dispuesto a poner dinero, pero la paralización actual lo hace imposible por el momento.