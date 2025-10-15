Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, va a cumplir su compromiso de mantener una línea swap de divisas por valor de 20.000 millones de dólares (17.209 millones de euros), sin tener en cuenta el resultado que tengan las elecciones legislativas argentinas, que tendrán lugar en unas dos semanas.

En declaraciones a los medios al finalizar de la reunión entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump, en la Casa Blanca, Caputo trató de calmar a los mercados ante la condición de ofrecer apoyo financiero «a cambio» de la victoria del partido que actualmente está en el Gobierno argentino.

«Obviamente no se refería a eso, sino a la continuidad de las políticas», señaló el ministro argentino al ser consultado sobre el comentario de Trump. «Continúa el apoyo «cueste lo que cueste» que Estados Unidos está dando a los argentinos», añadió.

Momentos antes, Trump deslizó que Estados Unidos no apoyaría financieramente a Argentina en base a los resultados de las elecciones legislativas: «Si pierde, no vamos a ser generosos con Argentina. Creemos que va a ganar. Debería ganar. Y si gana, le seremos de gran ayuda. Y si no gana, no vamos a perder el tiempo porque no hay posibilidad de que Argentina vuelva a ser grande», afirmó.

El compromiso de Trump con Milei

Tras la rueda de prensa posterior al mencionado encuentro, el principal índice bursátil de Argentina, el S&P Merval, cayó un 3,75% hasta situarse en los 1.884.773 puntos.

El titular de Economía aseguró que el Tesoro estadounidense está ultimando los detalles de la línea de canje, pero que la Administración Trump seguirá apoyando al peso cuando sea necesario.

Por otro lado, Luis Caputo declinó comentar acerca de cuánto había intervenido el Tesoro estadounidense en el mercado local de divisas la semana pasada, aunque sí avanzó que son posibles más acciones en el corto plazo.