Milei se convierte en una estrella de rock y se da un baño de masas antes de las legislativas

El presidente de Argentina, Javier Milei, protagonizó este lunes un espectáculo sin precedentes en el Movistar Arena de Buenos Aires donde presentó su nuevo libro, La construcción del milagro. Allí el líder argentino cantó varias canciones como un auténtico rockero mientras una multitud le aclamaba.

Vestido completamente de negro y luciendo su célebre chaqueta de cuero, Milei hizo su aparición en el recinto porteño al más puro estilo de una estrella del rock. Durante siete minutos interminables, el mandatario caminó entre una marea humana que se abalanzaba sobre él, en escenas que recordaban más a la llegada de Mick Jagger que a la de un jefe de Estado tradicional.

El escenario estaba preparado para un verdadero espectáculo visual, con una enorme pantalla que proyectaba imágenes bélicas que ambientaban lo que vendría después. Apenas puso un pie en el escenario, el presidente arrancó con una versión modificada de Panic Show del legendario grupo La Renga, canción que se ha convertido prácticamente en el himno oficioso de su gobierno y de los libertarios argentinos. «Hola a todos, yo soy el león» y «soy el rey y te destrozaré, toda la casta es de mi apetito», cantó Milei con una energía desbordante, mientras saltaba y bailaba sin parar ante miles de seguidores enfervorecidos.

El repertorio del mandatario, que cantó con pasión durante casi una hora, fue un recorrido por los grandes clásicos del rock argentino: Demoliendo Hoteles de Charly García, Rock del Gato de Ratones Paranoicos y Blues del Equipaje de La Mississipi.

Entre canción y canción, la conexión entre Milei y su público fue absoluta. Las miles de personas allí presentes corearon sin cesar frases como «Milei, querido, el pueblo está contigo», «presidente, presidente» o «libertad, libertad». Un fervor popular que dejó en evidencia el arraigo que el presidente mantiene con su base electoral de cara a los próximos comicios del 26 de octubre.

En uno de los momentos más sorprendentes de la noche, Milei presentó un fragmento editado con inteligencia artificial de una película de Star Wars donde aparecía en la piel del héroe Luke Skywalker, mientras ubicaba a su archienemiga política, Cristina Fernández de Kirchner, en el papel del villano Kylo Ren.

La velada continuó con interpretaciones de No me arrepiento de este amor y Dame Fuego, ambas de Ataque 77, y culminó con Libre de Nino Bravo, durante cuya interpretación se proyectaron imágenes de Donald Trump, incluida la dramática escena del atentado que sufrió el expresidente estadounidense en julio de 2024.