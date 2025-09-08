El peronismo derrota a Milei en las elecciones de Buenos Aires y compromete su gobernabilidad

La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, ha sufrido una importante derrota frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires celebradas este domingo, un resultado que compromete la gobernabilidad del presidente de Argentina. El partido de Cristina Kirchner, Fuerza Patria, ha sacado más de 13 puntos a la formación de Milei, en una cita electoral próxima a los comicios nacionales (el próximo 26 de octubre).

La derrota de Milei coincide, a su vez, con el escándalo por los audios filtrados que afectan a la hermana del mandatario, Karina Milei, también secretaria general de la Presidencia. La mano derecha del presidente está en el punto de mira por presunta corrupción, tras ser involucrada en una cadena de recaudación en el área de Discapacidad mediante sobornos a laboratorios farmacéuticos a través de la compra pública de medicamentos. Era, por tanto, la primera gran prueba del presidente argentino tras el escándalo.

Por su parte, una gran multitud de simpatizantes peronistas han celebrado la victoria de Fuerza Patria frente a la casa de Cristina Kirchner, donde la ex presidenta cumple una condena de seis años de arresto domiciliario por corrupción. La peronista ha saludado a sus seguidores desde el balcón del domicilio.

Con el 91,69 por ciento de los votos escrutados y una participación estimada del 62,05 por ciento, Fuerza Patria –que agrupa a los sectores del gobernador provincial, Axel Kicillof, así como a los de la expresidenta Cristina Fernández y del exministro de Economía Sergio Massa– habría alcanzado el 47,07 por ciento de los votos, más de trece puntos porcentuales por encima de La Libertad Avanza, que se quedaría en un 33,82 por ciento.

Por detrás habrían quedado la coalición centrista Somos, con un 5,33 por ciento de los votos, y el Frente de Izquierda, con un 4,36 por ciento, según los datos transmitidos por el Gobierno de la provincia de la capital del país.

Estos resultados dejarían al peronismo con 21 diputados, frente a los 18 del partido libertario, mientras que Somos y Frente de Izquierda se harían con dos escaños cada uno. La diferencia entre las dos principales listas aumenta en el Senado provincial, donde Fuerza Patria colocaría a trece de sus candidatos, frente a los ocho de La Libertad Avanza y los dos de Somos, si bien Frente de Izquierda no tendría representación en esta cámara.

El resultado de los comicios en la provincia de Buenos Aires debilita las expectativas del partido de Milei de cara a las elecciones legislativas nacionales que tendrán lugar el próximo 26 de octubre y en el que se renueva la mitad del Congreso.