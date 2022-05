El Gobierno se ha apresurado a dar una nueva fecha para aprobar el real decreto que permita limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad y rebajar así el precio de la luz que pagan los ciudadanos en un 30%. Después de que este lunes la Comisión Europea desmintiera al Gobierno y aclarara que todavía no ha dado el visto bueno definitivo a la llamada ‘excepción ibérica’, el Ejecutivo ha anunciado que aprobará la medida este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.

La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha señalado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes que los gobiernos de España y Portugal están trabajando con Bruselas para cerrar los últimos flecos de la medida y que este viernes se podrá aprobar en un consejo extraordinario. Rodríguez no ha hecho referencia en su primera intervención al varapalo de Bruselas el lunes por la tarde, cuando avanzó que no había dado el visto bueno a la medida -como habían vendido los ejecutivos de España y Portugal-, si no un simple visto bueno preliminar porque había dudas técnicas.

De esta forma, la medida para limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad será aprobada en principio el viernes, 13 de mayo, diez después de lo que pronosticó el Gobierno cuando cerró el acuerdo político con la Comisión Europea a finales de abril.

España y Portugal enviaron a finales de la pasada semana su propuesta conjunta a la Comisión Europea, tras semanas arduas de negociaciones técnicas. Con arreglo al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo comunitario, el precio de referencia del gas se fijará, en un primer momento, en torno a 40 euros/MWh y marcará un precio medio de 50 euros/MWh a lo largo de los 12 meses que esté en vigor.

Línea de avales ICO

Además, el Gobierno ha aprobado este martes una nueva línea de avales ICO por valor de 5.000 millones de euros. Para las empresas y autónomos que solicitan una ayuda inferior a los 400.000 euros las condiciones del crédito serán un aval del 80% del capital y 10 años de amortización. Si supera esa cifra, el capital avalado será del 80% para pymes y autónomos y del 70% para el resto de empresas. El plazo de amortización también será de 12 meses y para todos, un periodo de carencia de 12 meses.