Giro de 180º en Primark: lo que tienes que pagar en sus tiendas físicas no te va a gustar nada

Ir de compras a Primark es, para muchos, casi un ritual en el que el objetivo clave suele ser encontrar moda y tendencias a buen precio, echar un vistazo sin prisa entre estanterías infinitas y salir con varias bolsas repletas por menos de lo que pagarías en otros comercios por una sola prenda. Pero desde hace unos días, hay un detalle que ha cambiado por completo esta experiencia en las tiendas de Primark y no ha sentado nada bien a algunos clientes.

Desde mediados de mayo, Primark ha empezado a cobrar 0,15 euros por cada bolsa de papel que el cliente solicite al pasar por caja. Da igual si compras unos calcetines o llenas medio carrito: cada bolsa cuesta lo mismo. El objetivo, según la compañía, es fomentar hábitos de consumo más sostenibles, reduciendo el uso de bolsas de un sólo uso. Una idea que muchos aplauden en la teoría, aunque en la práctica ha generado cierto descontento entre los compradores habituales. Y es que la sensación de que te están cobrando por todo empieza a calar entre los clientes de la firma irlandesa.

Da la sensación de que ya no basta con pagar por el producto: ahora hay que tener en cuenta el envoltorio, por sencillo que sea. Para muchos, esta decisión supone un giro de 180º en la imagen de las tiendas de Primark como algo accesible. Vamos a analizar por qué este cambio ha levantado tanto revuelo.

El cambio en las tiendas de Primark y que provoca polémica

Lo primero que debemos tener claro es que esta no es una medida aislada. Muchas marcas han empezado a cobrar por las bolsas, algunas desde hace años. En supermercados, farmacias o tiendas de ropa, lo habitual hoy en día es que si no traes tu propia bolsa, tengas que pagarla. Sin embargo, el caso de Primark ha sorprendido porque hasta ahora había resistido a esa corriente.

Además, el hecho de que las bolsas sean de papel reciclado y reciclable había generado la impresión de que estaban permitidas, incluso justificadas desde el punto de vista ecológico. Por eso, que ahora pasen a tener un precio, por muy bajo que sea, parece más una estrategia comercial que un compromiso real con el medio ambiente.

Desde Primark, han declarado que «queremos animar a nuestros clientes a pensar en formas más sostenibles de transportar sus compras», y no cabe duda de que el mensaje tiene una buena intención. Pero lo que muchos consumidores sienten es que, en realidad, se les está trasladando una responsabilidad que debería recaer sobre las grandes empresas y no sólo eso, la opinión generalizada entre los clientes que ya que cobran las bolsas a partir de ahora, la calidad de las mismas debería ser mejor.

De hecho, si por algo son famosas las bolsas de Primark es porque suelen romperse nada más comenzar a llenarlas. En el pasado muchos lo sabían y pocos se quejaban porque las bolsas eran gratis, pero ¿ahora? «Ya que nos van a cobrar 0.15 euros al menos que la bolsa no se rompa», opinan muchos en redes sociales.

Opciones para esquivar el cobro

Para aquellos que no quieren pagar los 0,15 euros por bolsa, Primark ofrece varias alternativas. La más evidente es llevar tu propia bolsa. Algo que, por cierto, muchas personas ya hacen. Las bolsas de tela o de rafia se han convertido en un complemento más, e incluso algunas marcas han empezado a diseñarlas con estilo, para que no desentonen con el look del día.

Pero también hay una segunda opción que ha hecho sospechar a más de uno: las bolsas reutilizables que vende la propia Primark por un euro. Son resistentes, sí. Se pueden usar muchas veces, también. Pero ¿no es curioso que se presente como una alternativa sostenible algo que, al fin y al cabo, también supone una venta más para la empresa?

Además, han empezado a incluir en sus secciones de accesorios algunos modelos de tote bag muy asequibles. Estas bolsas, que han pasado de ser una moda a una necesidad, están hechas de materiales duraderos y tienen diseños para todos los gustos. Son prácticas, bonitas y encajan con la tendencia ecofriendly. Aunque, claro, también hay que comprarlas.

Una incomodidad más en la experiencia de compra

Para muchas personas, ir a Primark era sinónimo de comodidad. Una tienda donde no había que preocuparse por los detalles: ibas, comprabas y te ibas. Y sí, te ibas con tus bolsas gratis, sin pensar en llevar la tuya de casa o en calcular cuánto costará embalar tu compra.

El nuevo sistema rompe un poco esa experiencia. Ahora, si te olvidas de llevar tu bolsa, o si compras más de lo previsto (algo muy típico en Primark), terminas pagando más de lo que habías calculado. Y aunque 0,15 euros no es una cantidad alta, el hecho de que sea por cada bolsa puede suponer una diferencia si haces una compra grande o si vas con otras personas.