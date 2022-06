GFT abre sede en Alcobendas añadiendo su experiencia al ecosistema innovador madrileño

GFT suma fuerzas para que la Comunidad de Madrid siga siendo uno de los principales polos de innovación tecnológica de Europa y la mayor zona de generación de empleo del sector TIC de España. La multinacional alemana ha inaugurado su nueva sede en Alcobendas situada en la Avenida Bruselas número 26. De ella van a depender, los más de 150 nuevos profesionales que busca en Madrid para incorporar durante este segundo semestre a su actual plantilla de 500 trabajadores en esta comunidad y más de 2.000 en toda España. A lo largo de 2023, la compañía quiere fichar otros 300 colaboradores también en Madrid.

Tras más de 20 años en la capital, la compañía tecnológica ha decidido trasladarse a esta nueva ubicación para ocupar un espacio más moderno y mucho más preparado para su actual modelo de trabajo híbrido y flexible. “Madrid es el polo de crecimiento e innovación tecnológico de España y, por eso, apostamos por seguir creciendo en esta comunidad, lo que nos permite también estar más cerca de nuestros clientes”, ha asegurado Manuel Lavín, CEO de GFT España.

Inspire Madrid, un nuevo espacio para la co-creación

Precisamente con este objetivo de aproximarse a las necesidades de sus clientes, la nueva oficina cuenta con otra gran novedad: un área que ha sido bautizada como Inspire Madrid. Se trata de un espacio especialmente diseñado para la co-creación con: Clientes,Startups y Partners.

Además, servirá sandbox para las pruebas de concepto de los proyectos que se estén desarrollando en la red de Laboratorios de Innovación que GFT tiene repartido por todo el mundo. La empresa también ha explicado que su apuesta por Alcobendas para ubicar su nueva sede en la comunidad madrileña se debe a que esta localidad se está convirtiendo en un referente empresarial. Actualmente, cuenta con un ecosistema único con más de 550 multinacionales y, cada mes, nuevas empresas deciden instalarse allí tanto por su privilegiada situación como por su oferta comercial, educativa, cultural y de ocio.

Working From Home 3.0

Diferenciándose de otras muchas compañías que han vuelto a la presencialidad, GFT ha podido trasladarse a una sede más adecuada a sus necesidades actuales gracias a su apuesta por un modelo de trabajo 100% híbrido, flexible y con mayor opción de conciliación entre vida laboral y profesional.

Y es que, tras el fin de las restricciones sanitarias, la empresa ha optado por pisar el acelerador para desplegar completamente en España su nuevo modelo de trabajo Working From Home 3.0, gracias al cual, sus empleados pueden trabajar indistintamente y con total libertad desde:

Cualquiera de sus 6 sedes en España, remotamente en sus casas o segundas residencias o desde las oficinas de los clientes (en algunos casos).

Así, GFT apuesta por un modelo basado en la confianza y no en el control que también le ofrece una posibilidad de crecimiento única.

Sobre GFT – Shaping the future of digital business

Como pionero en transformación digital, GFT desarrolla soluciones sostenibles por medio de nuevas tecnologías, desde ingeniería cloud e IA hasta Blockchain/DLT.

Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT ofrece asesoramiento a los sectores financiero y asegurador, así como a la industria manufacturera. A través del uso inteligente de soluciones de TI, GFT crea valor añadido para sus clientes y les ayuda a aumentar su productividad. De este modo, las empresas obtienen un acceso fácil y seguro a aplicaciones de TI escalables y a modelos de negocio innovadores.

Fundada en 1987 y ubicada en más de 15 mercados para garantizar la proximidad a sus clientes, el equipo de GFT está formado por más de 9.000 profesionales a los que ofrece oportunidades de desarrollo en todas las áreas de ingeniería de software e innovación. Las acciones de GFT Technologies SE cotizan en el índice bursátil alemán SDAX (ticker: GFT-XE). En España, GFT opera desde 2001, donde tiene un equipo de más de 2.000 personas repartidas entre sus sedes de Alicante, Lleida, Madrid, Sant Cugat (Barcelona), Valencia y Zaragoza.