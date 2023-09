Gedesco pedirá prisión preventiva si Buch y Bernia no ingresan la fianza

El pasado mes de julio el Juzgado de instrucción 19 de Valencia determinó que Máximo Buch y Ernesto Bernia tenían que depositar una fianza de 3 millones de euros fijada para responder en las diligencias penales que se siguen contra los mismos por estafa y otros delitos investigados en la venta de la sociedad Beskerming perteneciente en su día a Stator, sociedad del Grupo Gedesco. Esta era una de las múltiples inversiones que ahora se instruyen y que han llevado a la imputación de Buch y Bernia como presuntos responsables de las mismas en distintos juzgados de Valencia.

Fuentes de la defensa de Gedesco nos confirman que cumplido el plazo concedido por el magistrado instructor para el depósito de los tres millones de euros, dicha cantidad no ha sido consignada en el Juzgado, lo que abre un horizonte procesal complicado para el ex conseller del PP y el ex directivo de Gedesco, para los que nos confirma las mismas fuentes su voluntad de pedir medidas coercitivas que garanticen el afianzamiento e incluso acabar pidiendo su ingreso en prisión preventiva si persisten en los intentos evasivos de su responsabilidad.

Y esto porque Buch y Bernia han intentado evitar el pago de los 3 millones ofreciéndole al Juzgado en prenda las participaciones que dicen poseer a través de un complejo entramado societario en la mercantil Stator.

Curiosamente, la imputación principal que soportan los Buch y Bernia, y cuyas diligencias están investigándose en el Juzgado de Instrucción 18 de Valencia, se sigue por la sustracción a través de la apropiación delictiva de las referidas participaciones, después de haber sido cesados como administradores de Stator cuando el 11 de noviembre del pasado año 2022 fue absorbida por Gedesco, y como consecuencia de los pactos desvelados entre Buch y Bernia con David Zalaznick, el socio americano de Gedesco, con quien pactaron el reparto denunciado de Stator.

Motivo por el que se ha pedido recientemente la declaración como imputado en España de Zalaznick, aprovechando la vista del magnate neoyorquino a Madrid.

Gedesco denuncia la maniobra

Los socios Españoles de Gedesco han denunciado en los Juzgados la maniobra por la que pretenden evitar el pago de la fianza con «el botín de los delitos cometidos», a su vez que ha pedido el embargo universal de todos los bienes de Buch y Bernia.

La complicación Judicial que están sufriendo los compañeros de Viaje de Zalaznich en España ha provocado la reciente sustitución de letrados en la defensa de los investigados Buch y Bernia, habiendo sido cesados los letrados del equipo de Broseta en Madrid y cambiados por abogados locales, en concreto la defensa de Maximo Buch ha sido asumida por Vicente Grima, prestigioso penalista valenciano en el que coincide que curiosamente defendiera a la letrada Antonia Magdaleno de la imputación por estafa a su bufete sostenida por el propio Broseta, la que recordemos fue finalmente condenada a 4 años de prisión confirmada por el Tribunal Supremo.