El Gobierno de Pedro Sánchez llega tarde a la bajada de impuestos de los combustibles. Países como Francia, Polonia o Portugal ya han tomado medidas para hacer frente al alza de los precios del diésel y la gasolina derivados del impacto del conflicto bélico en Ucrania. No obstante, las gasolineras confía en que el próximo 29 de marzo el Ejecutivo incluya el crudo en la lista de productos que sufrirán una bajada de la fiscalidad, aunque temen que esto les cueste un 11% de sus ganancias.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al sector en conversaciones con este diario que han explicado que «las gasolineras han paralizado sus próximas compras para evitar perder dinero con la bajada de impuestos que planea el Ejecutivo, ya que sería un hachazo para sus cuentas comprar hoy el combustible con un IVA del 21% y que en dos semanas este sea del 10%, aquí las empresas se están jugando un 11% de sus ganancias».

«Si realmente Sánchez rebaja los impuestos de los carburantes, que estamos bastante pesimistas por la demonización de los distintos ministerios al sector, no se puede hacer de golpe y sin organizar, ya que estamos hablando de millones de euros de perdidas por cada uno de los pedidos realizados por las gasolineras», calculan. Unas perdidas que piden que compense el Ejecutivo.

El principal problema radica en que las empresas del sector no pueden vender el litro de gasolina o de diésel con un IVA del 10% cuando lo han comprado hace unos días al 21%. Una problemática que complicaría la situación que vive el sector: «Hay muchos empresarios del sector muy tocados que están vendiendo ingresando cero porque no pueden repercutir este subidón de precios en los bolsillos de los consumidores, a los que no se puede sumar un aumento de costes fijos», explican.

«La reducción de la fiscalidad sobre los carburantes supondría un verdadero ‘balón de oxígeno’ para las empresas españolas, que asisten impotentes a una escalada de los precios de los carburantes que mina su competitividad y provoca un estrangulamiento financiero de nuestro tejido productivo», han indicado. Entre las medidas a tomar, han propuesto aprobar una reducción temporal del IVA, la exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos y la devolución mensual del gasóleo profesional.

Europa deja en evidencia a Sánchez

Portugal, Irlanda, Polonia, Eslovenia o Francia ya han tomado medidas para hacer frente al incremento de los precios de los carburantes, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha confirmado que no tocará la fiscalidad de la cesta de la compra de los españoles hasta el próximo 29 de marzo. Una retraso en la puesta en marcha del plan derivado de discusiones internas entre varios Ministerios, tal y como han confirmado fuentes próximas a Moncloa en conversaciones con este diario

Un guerra interna que hace que el sector de las gasolineras se ponga en lo peor y dude, incluso, de que el Gobierno de Pedro Sánchez baje los impuestos de los carburantes por la negativa de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.