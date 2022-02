El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado que el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) de vehículo eléctrico y conectado está centrado en los fabricantes de coches y se olvida del sector de la distribución. Unas ayudas dotadas de 4.300 millones de euros que se aprobaron el pasado mes de julio, pero que ocho meses después no se pueden solicitar, que van a dejar fuera a miles de pymes.

Así lo ha destacado este viernes en Ifema el presidente de la patronal de los empresarios en la primera edición de Expo Ganvam en la que se ha puesto en valor el nuevo modelo de movilidad hacia el que va el sector para hacer frente a la transformación del sector por la transición del vehículo de combustión al eléctrico y conectado.

«El proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del vehículo eléctrico y conectado es una apuesta transversal por el sector de la automoción en el que se tiene en cuenta a la industria, al sector energético, pero creo que estas ayudas están demasiado centradas en el ámbito de la fabricación y no en la distribución para lograr una transformación integral», ha explicado el presidente de la patronal.

Además, Garamendi ha puntualizado que «los fabricantes y distribuidores de vehículos no van por separado y tienen que tener una visión conjunta, porque no se pueden fabricar coches si no estos no se venden». «Los concesionarios van a lograr un efecto de arrastre capaz de ayudar a la recuperación económica», puntualiza.

Impacto de la falta de suministro

El presidente de la patronal también ha hecho referencia a la crisis que atraviesa el sector de la automoción que se ha convertido en la ‘tormenta perfecta’ con el impacto de la falta de abastecimiento de piezas: «Ahora se trata de salir de la crisis provocada por la pandemia, pero sectores como el de la automóvil está sufriendo dificultades añadidas como a la escasez de materias primas lo que ha provocado la paralización de muchas empresas lo que ha disparado los tiempos de espera para la entrega de coches», explica Garamendi.

Una crisis que se podría agravar por el impacto del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, lo que ha tumbado todas las previsiones de los expertos que esperaban una mejora del abastecimiento de piezas a partir del segundo semestre del año.