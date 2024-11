Antonio Garamendi, el presidente de la CEOE, ha asegurado que no entiende la medida sobre permisos retribuidos anunciada por la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni que plantee «escudos sociales a costa de empresas arruinadas».

Garamendi se ha referido, de esta manera, al anuncio de Yolanda Díaz sobre la concesión de un permiso laboral retribuido del 100% del salario para los trabajadores afectados por la DANA que no puedan asistir a su puesto de trabajo por el cuidado de familiares, problemas de movilidad o dificultades de conectividad para teletrabajar.

El presidente de la CEOE ha realizado estas manifestaciones en Bilbao, donde, junto con a representantes de Confebask, ha secundado una concentración frente a la torre Iberdrola para recordar a los afectados por las riadas en Valencia y Castilla-La Mancha.

El acto, que se ha prolongado durante 10 minutos y que había sido convocado por la CEOE en los centros de trabajo de todo el Estado a las 12.00 horas, ha contado también con la presencia, entre otros, de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, y la de Cebek, Carolina Pérez Toledo, así como el director Global de Personas y Servicios del grupo Iberdrola, Asís Canales.

A todos ellos se han querido sumar trabajadores de la Torre Iberdrola, algunos de los cuales portaban carteles con la bandera valenciana con un crespón negro.

Garamendi llama «a la unidad»

En este acto, Antonio Garamendi ha llamado «a la unidad» porque «aquí no sobra nadie» y todos tienen que estar «trabajando». Según ha apuntado, las empresas lo están demostrando «desde el primer minuto» y ha vuelto a pedir a la clase política que «deje de hacer política y todos a una».

En este sentido, ha subrayado que este viernes el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, está con los empresarios y trabajadores valencianos, y ha indicado que la CEOE se encuentra «en permanente contacto» con el Gobierno, y los empresarios de Valencia con la Generalitat, para «coordinar lo que sea necesario», como, por ejemplo, en lo relativo al Consorcio de Compensación de Seguros.

También ha recordado que este jueves tuvo una reunión con el ministro Cuerpo, al que ha agradecido su trabajo y que les permita «colaborar, participar y decir cuáles son los problemas reales» o cómo deberían ser las líneas de los ICO.

Yolanda Díaz

Por contra, ha afirmado no entender a «la gente que aprovecha esto para soltar medidas que ni están pactadas ni se conocen ni nada», como, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo con su propuesta sobre el permiso retribuido.

«En la Covid podía tenía tener sentido, pero ahora, si no hay empresas, si no hay nada, porque a los bares no les ha quedado nada, los comercios están arruinados, es que sinceramente no lo entendemos», ha indicado.

Garamendi, que ha resaltado que la «otra parte del Gobierno» les está consultando y están «hablando», ha manifestado que los empresarios piden unidad y «no quieren mandar», sino que quieren «colaborar».

«Lo digo con sinceridad, es decir, aquí consiste en ayudar como se pueda a toda la gente a que se puedan reabrir de nuevo las empresas, que también son de los trabajadores, ayudar a los trabajadores, pero, por favor, que se trabaje en conjunto y que no demos titulares que realmente la gente no los necesita. La gente lo que necesita es ayuda, que vean una solidaridad real», ha indicado.

Asimismo, ha querido precisar que no sólo son empresas valencianas las afectadas, sino que son de toda España las que están instaladas en las zonas afectadas por el agua, y cree que también deberían contar con ayudas.

«Son empresas de toda España, también pequeñas, medianas, que están instaladas de forma permanente allí y, como no podía ser de otra manera, son y tienen que ser consideradas empresas valencianas, porque es parte del tejido, como pasa en cualquier otra provincia, municipio o cualquier autonomía, donde el mundo empresarial, sinceramente, no tenemos afiliación a un sitio ni a otro, sino que estamos en el territorio y cada vez que estamos en el territorio, somos de ese territorio», ha dicho.

En este sentido, el presidente de la CEOE se ha acordado de los taxistas que estaban dando servicio en esos momentos en las zonas de riesgo, de camiones que podían estar en transporte, que «no son de la zona, pero se han quedado sin camión, se han quedado sin taxi o empresas que no tienen la domiciliación fiscal» en Valencia.

Tras señalar que puede haber empresas vascas que estén instaladas allí, ha añadido que parece que «no tienen ninguna ayuda», pero confía en que sean «errores de primera instancia» que espera que se solucionen.

Recuerdo a las víctimas

Antonio Garamendi ha destacado que esta concentración pretende ser un «recuerdo» para todas las víctimas de esta «tragedia», tanto en Valencia como en Castilla-La Mancha, donde, según ha recordado, también ha habido fallecidos.

«Es un recuerdo para todas las personas que han perdido su vivienda, que se está trabajando en estos momentos en esa materia y también para las empresas que han quedado totalmente arrolladas y los trabajadores que, en estos momentos, están viendo cuál va a ser su futuro», ha agregado.

Por lo tanto, ha indicado que se está en «un momento muy delicado» y ha reiterado que lo ocurrido «no es el Covid» y no tiene «nada que ver» con la pandemia.

«Después del Covid, cuando las autoridades dijeron que se abrieran las empresas estaban impolutas, hoy en día no queda nada. Hay más de 50.000 coches arrollados por la riada, empresas destrozadas, yo creo que no hay más que ver para saber cuál es la magnitud real de esta historia», ha añadido.

Por último, Garamendi ha señalado que para la CEOE hoy es un día de reivindicación y de lanzar el mensaje de que «hay que estar unidos». «Es un planteamiento conjunto con las centrales sindicales, yo creo que eso también demuestra que, a pesar, a veces, que podemos decir que sí, que no, en otras cosas, cuando las cosas son de verdad, estamos a una y yo creo que eso es un ejemplo que tiene que calar en la sociedad española», ha apuntado.