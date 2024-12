Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha estallado después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firmara sólo con los sindicatos la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales -aunque ahora tiene que ser aprobada en el Congreso, donde no tiene apoyos-. Garamendi ha acusado a Yolanda Díaz de querer «cargarse» la paz social con su acuerdo con CCOO y UGT.

«Se lo quieren cargar porque el primo de Zumosol viene y va a cerrar acuerdos sin valorar qué pasa con la economía y con negocios pequeños como las tiendas de proximidad, los bares y el campo», ha denunciado Garamendi.

En su opinión, «lo que no se puede hacer» desde el Ministerio de Trabajo es venir «con modelos dictatoriales, populistas, a jugar partidos que poco tienen que ver con la corresponsabilidad que se supone que deberían tener».

«Llevamos ya un año o más oyendo ese monólogo social (…) No es un acuerdo de diálogo social un acuerdo de diálogo social es un acuerdo a tres y un acuerdo a dos o bilateral sólo es entre los sindicatos y los empresarios, que no lo es», ha señalado Garamendi en declaraciones a Onda Cero.

Garamendi ha señalado que él no discute que pueda haber un acuerdo político para rebajar las horas de trabajo, pero sí el que se «rompa un modelo de éxito» como el diálogo social.

El presidente de la CEOE ha señalado que «lo mínimo que podría hacerse» es respetar los convenios colectivos firmados y en vigor para que «no salten por los aires» con la rebaja de la jornada hasta las 37,5 horas semanales.

«Como representante de las empresas de este país nos parece que no tiene ningún sentido haber firmado esto. Una cosa es que tengamos que aceptarla y otra que lo compartamos. No me parece serio y no es bueno para España», ha insistido Garamendi, que ha señalado que lo que sí firmaron patronal y sindicatos fue abordar el tema del absentismo laboral, «que se ha disparado y es un problema grave», pero sin que lo hayan hecho todavía.

Garamendi ve «mala fe» en el Ministerio de Trabajo a la hora de negociar cuestiones que forman parte del acuerdo con los sindicatos para la rebaja de la jornada, como el derecho a la desconexión digital, pues, según ha dicho, les han mandado un texto al que deben dar respuesta en apenas unos días, a principios de enero.

Preguntado por si preferiría al ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo de presidente del Gobierno, Garamendi ha bromeado diciendo que si eso era «una carta a los Reyes Magos». Después, ha señalado que no sabe si tener a Feijóo en lugar de a Pedro Sánchez sería un regalo, pero sí ha dejado que no comparte medidas «de corte populista», como las fiscales, que se está promoviendo desde una parte del Ejecutivo.

Garamendi aboga por un modelo que en España funcionó bien durante «muchísimos años», el de la «alternancia» y las mayorías, y ha expresado su deseo de que los dos grandes partidos llamados a gobernar alcancen acuerdos «de gran envergadura» sobre temas importantes. «Y eso es lo que echamos de menos. Y nos guste o no nos guste, estamos gobernados por las minorías y los extremos de uno y otro», ha criticado.

Respecto a la economía española, Garamendi ha celebrado su buena marcha, pero ha advertido de la evolución del sector industrial en España, que es «el motor de la economía y no está tan bien como se está contando».