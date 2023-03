El fundador de PokerStars, favorito para comprar el centro de lujo Canalejas en Madrid

Hace dos semanas, OHLA anunció que pone a la venta el 50% que posee del Centro Canalejas en Madrid, que incluye el hotel cinco estrellas Four Seasons, una veintena de viviendas de lujo, la galería comercial y el parking. Este complejo ha despertado el interés de varios inversores incluso antes de salir al mercado. Sin embargo, el fundador de PokerStars, el inversor canadiense-israelí Mark Scheinberg, es el favorito para comprar el centro de lujo, según informan a OKDIARIO fuentes del sector.

En concreto, en febrero de 2017 el empresario copropietario de la plataforma de póker online desembolsó 225 millones para hacerse con el 50% de Canalejas a través de la sociedad Mohari Limited. En dicha adquisición se incluyó un derecho de compra preferente del que puede beneficiarse ahora que sus socios quieren vender. Desde la compañía han declinado hacer comentarios sobre la operación.

No obstante, si Mohari Limited decidiera no adquirir la mitad del Centro Canalejas, todo apunta a que OHLA no tendrá problemas para venderlo. Pues la constructora -que pretende reducir deuda con esta desinversión- ya ha recibido varias muestras de interés por el complejo ubicado a pocos metros de la icónica Puerta del Sol.

Las citadas fuentes aseguran que la singularidad, la ubicación y el estado del complejo comercial, hotelero y residencial, cuya reforma finalizó en 2020, hacen que sea un activo «muy codiciado por los inversores». Sin embargo, es cierto que el valor del Centro Canalejas ha sufrido un ajuste en 2022, así el 50% que posee OHLA se sitúa en 180 millones.

Centro Canalejas

El Centro Canalejas se ha construido aunando siete edificios contiguos, ubicado entre la calle de Alcalá, calle de Sevilla, plaza de Canalejas y Carrera de San Jerónimo. El complejo, en el que OHLA y Mohari Hospitality han invertido unos 600 millones de euros, se ha convertido en el buque insignia del lujo en la capital.

La apertura del complejo se ha producido de forma escalonada. En septiembre de 2020 abrió sus puertas el Hotel Four Seasons con 200 habitaciones. Por su parte, las 22 branded residences de alto standing ya se habían vendido a principios de 2021 por más de 100 millones de euros, y con un récord de venta de uno de los áticos por 11 millones. Mientras que la Galería Comercial fue inaugurada a finales de 2021. Ésta cuenta con casi medio centenar de firmas de moda, accesorios, joyería y perfumería, así como con un Food Hall con 13 restaurantes de lujo que ocupan más de 4.000 metros cuadrados.

Villar Mir sale de OHLA

Recientemente, el fondo Tyrus Capital se ha convertido en el segundo principal accionista de OHLA al tomar una participación del 7,09% en la compañía, de la que sale el Grupo Villar Mir, que en su día fue el accionista de control de la empresa fundada y entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir. Según consta en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Grupo Villar Mir, a través de Inmobiliaria Espacio, tiene apenas un 0,001 de OHLA.

Tyrus entró en 2015 por primera vez en la entonces denominada OHL con motivo de la ampliación que llevó a cabo la compañía por 1.000 millones. Su decisión de acudir a la ampliación de capital se produjo después de que el Grupo Villar Mir anunciara la venta al fondo con sede en Mónaco de derechos de suscripción preferente para la adquisición de cerca de 25 millones de las nuevas acciones que se iban a emitir.

Tras esta operación, el fondo pasó a declarar entonces una participación del 8,37%. Un año más tarde, en noviembre de 2016, el Grupo Villar Mir renovó el acuerdo suscrito con Tyrus y en junio de 2017 compró al fondo sus acciones en el grupo. Posteriormente, en 2018 el Grupo Villar Mir cerró el proceso de refinanciación de su deuda con un consorcio liderado por Tyrus, lo que permitió al holding empresarial contar con fondos por importe de 323 millones de euros.