El viernes 13 de septiembre ha tenido lugar la primera de las movilizaciones de los trabajadores de la Seguridad Social, como consecuencia del incumplimiento del acuerdo que se firmó en mayo de 2023 con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Fuentes sindicales han indicado a OKDIARIO que «todavía no tenemos noticias y no hay interlocución directa».

Desde los sindicatos también se está empezando a valorar la posibilidad de futuros paros en el sector. «En el caso de los paros se harían en distintos puntos del territorio y a la misma hora», exponen.

Además, también se están planeando nuevas movilizaciones por toda España. Fuentes sindicales señalan que «las nuevas movilizaciones van a empezar por la zona norte de España. En concreto, todavía estamos barajando varias zonas como Asturias, Galicia o incluso Zaragoza. Lo más seguro es que esta nueva movilización se produzca la semana que viene o en 15 días», aclaran.

La principal causa de estas protestas es el acuerdo que se firmó en mayo de 2023 con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que sigue sin avances. «Con respecto al acuerdo están dando largas, pero no se sabe si es por tema organizativo o de gestión interna. Sin embargo, en la parte social de este acuerdo se definió que no se pusiera ninguna materia que sea incapaz de llevarse a efecto», defienden.

Posible huelga

En mayo de 2023, los trabajadores de la Seguridad Social ya convocaron una huelga, pero que finalmente se canceló. No obstante, en esta ocasión si no se llega a un acuerdo es probable que se organice una huelga. «En el caso de que no haya avances, se organizarán paros parciales o incluso un preaviso de huelga», aseguran.

«La interlocución por parte del Gobierno ha fallado, además de que las acciones no se corresponden con lo que solicitamos, acordamos y firmamos. Por lo que entendemos que hay un incumplimiento del acuerdo», exponen.

Las propuestas del acuerdo

Los sindicatos denuncian el incremento «permanente» de las cargas de trabajo del personal de la Seguridad Social y sus dificultades «por constantes modificaciones normativas y novedades en la gestión telemática y organizativa».

Entre otras medidas, también piden que se aborde, con carácter prioritario, la ordenación de recursos humanos en la Seguridad Social mediante la reorganización y actualización de la relación de puestos de trabajo e identificación de áreas funcionales y de puestos con trabajo a distancia y/o con lengua cooficial propia.

Asimismo, reclaman la convocatoria urgente de un macroconcurso para cubrir la totalidad de puestos de trabajo vacantes o con ocupación provisional afectando a los niveles 22 e inferiores, antes de la resolución de cualquier Oferta de Empleo Público, priorizando la promoción interna ante la oferta libre.

«En el caso de las vacantes necesarias, serían entre 5.300 y 7.000, por lo que faltarían esta cantidad de puestos por cubrir en estas categorías», explican.

De igual forma, otra de las peticiones es que se permita teletrabajar dos días a la semana en todas las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, con vocación de ir ampliando los días a tres o más semanales, en línea con el modelo implantado para el resto de personal dependiente del Ministerio y del resto de Departamentos Ministeriales donde se asumen funciones de igual o similares características.