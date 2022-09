¿Fuiste un fan de las Tijuana? Mercadona tiene algo para ti

Uno de los grandes «snacks» o productos «para picar» que nunca falta en los hogares son las pipas y aunque las que llevan sal o las que se venden ya peladas suelen ser las especialidades más vendidas lo cierto es que podemos encontrar otras que son realmente sorprendentes y que todo el mundo acaba probando. Pipas como las que lanza ahora Mercadona para que las pruebes y ya no puedas dejar de comerlas y que además parece que son especialmente indicadas para todas aquellas personas que en su día amaron o siguen amando, las famosas Tijuana.

Mercadona lanza unas pipas que arrasan

Seguro que en alguna ocasión de tu infancia o juventud probaste las pipas de girasol y en concreto las famosas Tijuana, unas pipas de Grefusa que se distinguían por su sabor a barbacoa. Una especialidad que muchas personas siguen adorando y que por suerte podemos encontrar también en una versión propia de Mercadona.

Los supemercados de Juan Roig han dado a conocer una de sus más recientes novedades en la sección de frutos secos. Sus nuevas pipas girasol barbacoa de Hacendado parecen ser del gusto de sus «Jefes» y de hecho ya son todo un «top ventas».

Unas pipas de girasol como las que de hecho ya venden tanto en formato con sal como sin sal, pero que le añade un inconfundible sabor a barbacoa que hacen que sean irresistibles. Si ya de por sí comprar una bolsa de pipas y ponerse a comerla implica no poder parar, con esta novedad de Mercadona se te hará mucho más difícil.

Unas pipas que curiosamente aunque llevan sal, parecen haber reducido la cantidad de esta de modo que no afecte al sabor que interesa: el de la barbacoa. Cada vez que comas una de estas picas notarás ese sabor ligeramente intenso y un poquito picante que suele tener la salsa barbacoa.

Como decimos, no vas a poder parar de comerlas aunque tal y como recomiendan los expertos, es mejor que en cuanto a pipas (sea cuál sea la especialidad) no excedamos la cantidad de los 30 gramos. Piensa que no dejan de ser bastante saladas y además tienen bastantes hidratos de modo que si quieres disfrutar de esta novedad sin riesgo de engordar, come la dosis recomendada y ¡disfruta!.

Las pipas de girasol que arrasan ahora en Mercadona se venden en un paquete de 200 gramos a un precio de 1,35 euros así que corre a por ellas, antes de que se agoten.