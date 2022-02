Free Now planea integrar opciones de transporte público en su aplicación en distintas ciudades europeas, entre ellas Madrid. La app de movilidad incrementó un 37% el número de viajes realizado en 2021, equiparando los resultados anteriores a la pandemia e incluso superándolos en algunas ciudades, sobre todo en los meses de octubre y noviembre, cuando la actividad llegó a duplicarse.

La directora de Free Now para España, Isabel García Frontera, ha confirmado que Free Now está «aproximándose» a las autoridades locales para lograr la integración de distintas opciones de transporte público en su aplicación, no obstante, la directiva ha recalcado que se trata de un proyecto «piloto».

Para 2022, la compañía espera que se recuperen los niveles de movilidad prepandémicos y un crecimiento de hasta dos dígitos sobre sus niveles de trayectos del año 2019. García Frontera ha apuntado al final del invierno como momento para la «recuperación definitiva».

En los últimos tres años, la empresa alemana ha incorporado a sus servicios distintos medios de transporte, como coches compartidos, patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas o motos eléctricas.

Por el momento, descartan la integración de las flotas de vehículos de transporte con conductor (VTC) en España, donde «la apuesta de Free Now es el taxi», según ha recalcado García Frontera, que ha recordado la importancia de una «competencia en igualdad de condiciones» entre los diferentes actores de la movilidad.

Incorporación de 10 nuevos socios

En 2021, la empresa ya integró en sus servicios a cuatro proveedores de servicios de micromovilidad -patinetes eléctricos y bicicletas eléctricas- en ciudades como Málaga y, para 2022, espera la incorporación de diez nuevos socios en España.

Free Now opera en cinco ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga. La compañía apuesta por las nuveas formas de movilidad y la electrificación de sus flotas de vehículos para alcanzar la cifra de cero emisiones netas de carbono en el año 2030.