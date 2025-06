Francisco Pérez Bermejo asumirá a partir del próximo 1 de octubre la responsabilidad del sector financiero en KPMG España, relevando a Francisco Uría, quien deja la firma por voluntad propia tras quince años liderando esta división. La transición, pactada con la dirección de la firma, busca asegurar la continuidad y fortalecer la posición de KPMG como referencia en servicios profesionales para banca, seguros y gestión de activos.

Pérez Bermejo es actualmente socio del área de Financial Services Consulting de la firma, y cuenta con más de dos décadas de experiencia en consultoría a entidades financieras. A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la gestión de riesgos, implantación de normativas, operaciones corporativas y transformación digital. Además, ha dirigido equipos internacionales dentro de KPMG y ha ejercido como docente en programas de posgrado y conferenciante en foros del sector.

«Es un orgullo y una gran responsabilidad liderar a un equipo tan capacitado», ha afirmado Pérez. «Vamos a consolidar el legado de Paco Uría en un momento retador, pero también lleno de oportunidades para el sector», añadió, destacando los desafíos que afrontan sus clientes, desde la presión regulatoria hasta la integración de la inteligencia artificial.

El legado de Francisco Uría en KPMG

Francisco Uría culminará su etapa en KPMG el próximo 30 de septiembre. Durante estos años ha contribuido decisivamente a posicionar la firma como un actor clave en el ámbito financiero, tanto a nivel nacional como internacional. En los últimos cuatro años, ha sido también responsable global del sector de banca y mercado de capitales de la firma. Su perfil técnico y su capacidad para integrar equipos han sido valorados como pilares del crecimiento de KPMG en este campo.

Abogado del Estado excedente y doctor en Derecho, Uría llegó a la firma en 2010 tras ocupar diversos altos cargos en la Administración General del Estado y ejercer como vicesecretario general y jefe de la Asesoría Jurídica de la Asociación Española de Banca (AEB).

«He decidido iniciar un nuevo proyecto profesional no competidor con KPMG, en un momento en el que me siento en plenitud», asegura. «Siento una profunda gratitud hacia la firma y hacia los magníficos profesionales con los que he trabajado. Me voy con la satisfacción de dejar una firma mejor que la que encontré y con la certeza de que continuará cosechando grandes éxitos».

Actualmente, el equipo del sector financiero de KPMG en España está formado por 1.600 profesionales y 70 socios que prestan servicios de consultoría, auditoría y asesoramiento legal y fiscal para las principales entidades del país.