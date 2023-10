Los principales bancos españoles se han resistido a elevar la remuneración de los depósitos, como es sabido, a pesar de la subida de los tipos de interés. A cambio, han ofrecido a sus clientes fondos de inversión conservadores que prometían una mayor rentabilidad. Pero ahora el desplome de los precios de la deuda pública la ha reducido drásticamente y muchos de estos productos entrarán en pérdidas en el futuro.

En septiembre, los fondos de renta fija (bonos) perdieron el 0,39%, los de renta fija mixta (que incluyen una pequeña parte de acciones en sus carteras) se dejaron el 0,91%, y los puramente monetarios cerraron planos, según los datos de Inverco, la patronal de las gestoras de fondos. En lo que va de año, se mantienen en positivo, pero con un rendimiento muy pequeño: del 1,47%, 1,87% y 1,60%, respectivamente.

Se trata de una cifras muy alejadas de las rentabilidades del 3-4% anunciadas por la banca y que en muchos casos ya son superadas por el rendimiento de los propios depósitos bancarios, que ha ido subiendo poco a poco, como anticipó el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar. En todo caso, lejísimos del 4,5% al que el BCE ha situado los tipos de interés oficiales.

Esta situación se debe a la caída del precio de los bonos, que se mueve a la inversa de su tipo de interés: cuando éste sube, el bono vale menos. Y el tipo del bono español de referencia a 10 años ha superado esta semana el 4%, un nivel que no se veía desde 2014.

Los fondos de inversión tienen que reflejar el precio de mercado de los bonos a diario, con lo cual estas caídas se traducen en pérdidas para los inversores. Y las previsiones de los analistas indican que la tendencia actual del mercado de deuda se va a mantener, con lo que muchos de estos productos acabarán teniendo rentabilidad negativa. Es decir, los clientes que metieron ahí sus ahorros en vez de en un depósito perderán dinero.

No obstante, habrá diferencias entre unos y otros por la habilidad y la visión de cada gestor. Algunos anticiparon este movimiento y redujeron posiciones en bonos caros -los que ahora han perdido valor- y están aprovechando las caídas para comprar otros más baratos.

De depósitos a fondos

Como ha explicado OKDIARIO, los grandes bancos no quieren pagar más por los depósitos porque les sobra liquidez en un momento de descenso del crédito. Además, hacerlo reduciría sus márgenes en el año en que por fin se recuperan después de más de seis en niveles ínfimos por los tipos cero o negativos del BCE.

Pero, ante la presión de la clientela y el temor a una fuga hacia otras entidades -las más pequeñas y algunas extranjeras sí ofrecen depósitos hasta el 4%-, desviaron ese ahorro hacia los fondos de inversión, que obtienen la rentabilidad en el mercado y no la tiene que pagar el banco. Es más, éste cobra una comisión al cliente por gestión y depositaría del fondo, con lo que no sólo no paga, sino que además cobra.

Pero ahora, con esta situación del mercado, la estrategia se ha dado la vuelta y se enfrentarán con el descontento de los clientes si la tendencia actual continúa.