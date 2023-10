La compañía de equipamiento y soluciones conectadas para piscinas, Fluidra, desarrolla varias mejoras paras sus bombas Jandy en Estados Unidos (EEUU). La serie de motores FloPro tendrá un aumento del rendimiento hidráulico de hasta un 20%. La empresa del Ibex 35 ha asegurado a OKDIARIO que estas versiones «no estarán disponibles en España», aunque «el equipo de Fluidra para Europa está haciendo su propia versión de la bomba a través de la marca Zodiac».

Por tanto, la mercantil que cotiza en la Bolsa española planea trasladar las mejoras de sus productos estadounidenses al continente europeo. La necesidad de adaptar las versiones americanas a Europa se debe a que «estas bombas están diseñadas para funcionar con sistemas y voltajes eléctricos de EEUU», según la compañía.

Las bombas de Fluidra en EEUU

La marca Jandy de Fluidra ofrece en EEUU unas bombas con una potencia de hasta 3,85 caballos de fuerza (CV). La serie FloPro -que en Europa se vende bajo el sello de Zodiac- se compone productos muy diversos con diferentes voltajes adaptados a cada necesidad.

Los mecanismos que la empresa está implementando en estos equipos consiguen mejorar un 20% el rendimiento hidráulico en comparación a otras bombas de su clase, lo que le permite alimentar sin esfuerzo grandes piscinas y spas. «Las bombas VS FloPro 1.85 HP, VS FloPro 2.7 HP y VS PlusHP 2.7 HP se han actualizado con un diseño de motor avanzado para mejorar la potencia y la eficiencia», afirma la empresa.

Este producto incluye una canasta de filtro de agua con la mayor capacidad de la industria para pequeñas instalaciones. «La bomba VS PlusHP 2.7 HP cuenta con una canasta un 40% más grande que las bombas comparables en el mercado. Gracias a su canasta de gran tamaño, la VS PlusHP 2.7 HP ofrece un rendimiento más uniforme y una mejor eficiencia en condiciones reales. Además, ahora incluye un motor más inteligente y con más funciones».

Steve Jones, gerente de bombas de Fluidra en EEUU, declara que «al ampliar nuestra línea de bombas con estas nuevas incorporaciones, podemos ofrecer a nuestros clientes mayor flexibilidad y valor al tiempo que brindamos un rendimiento de primer nivel, lo que garantiza que los profesionales tengan buenas opciones que ofrecer a los propietarios de piscinas para sus necesidades específicas».

Fluidra en España

Las innovaciones que Fluidra realiza en EEUU se adaptarán a la tecnología de las piscinas españolas y, en general, europeas. La empresa es una de las grandes compañías de España. La mercantil opera en 4 países, realiza unas ventas globales que alcanzan los 2.389 millones de euros y emplea a más de 7.000 personas.

Las filiales extranjeras de Fluidra también están bien posicionadas. Por ejemplo, la empresa cuenta con Swim & Fun en los países nórdicos. Esta distribuidora lidera el mercado de piscinas, tratamiento de agua y accesorios relacionados en el norte de Europa.