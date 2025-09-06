Fitch, Scope y otras agencias preparan una rebaja del rating de Francia ante sus problemas fiscales

El terremoto fiscal que ha acechado a Francia en los últimos días ha sido un déjà vu para los mercados de deuda, que han vivido las turbulencias cinco veces durante el mandato de Emmanuel Macron. Y desde el punto de vista de las principales agencias crediticias del mundo, los dolores de cabeza que el Gobierno de Bayrou ha tenido para ajustar las cuentas públicas no superarán el próximo examen del mercado el próximo lunes. Francia, la segunda economía de Europa, también tiene el mayor déficit de toda la eurozona: el Gobierno francés estima que el coste para solventar la deuda aumenta 5.000 euros cada segundo.

Las Big Three agencias crediticias, que son Standard & Poor’s (S&P), Moody’s y Fitch, se disponen a modificar el riesgo de impago que corre el Gobierno francés tras el voto de confianza. La compraventa de deuda francesa ha llegado a ser más rentable que todos los países de la eurozona, incluso aquellos protagonistas de la crisis de la eurozona (Portugal, Italia, Grecia y España), pero también ha sido una inversión cada vez más temblorosa). S&P ya rebajó en mayo la solidez crediticia de Francia en un escalón hasta el AA-, lo que indica perspectivas negativas, al igual que Fitch (AA-) y DBRS (AA). Moody’s lo ha puesto como estable (AA3). La clasificación más alta que se puede adquirir es la de AAA.

Desde la agencia crediticia Scope Ratings ven muy probable una caída del Gobierno de Bayrou tras la moción de confianza a la que se someterá en la Asamblea Nacional este lunes. «Las consecuencias serían negativas desde el punto de vista crediticio», alertó Carola Saldias, analista de Scope Ratings, a escasas semanas de su revisión del rating de Francia, el 26 de septiembre. El rating actual para Scope es de AA- (estable). Además, también alertan que las tasas disparadas de deuda pública obstaculizarán su recuperación fiscal. «Se prevé que los pagos netos de intereses aumenten hasta aproximadamente el 4% de los ingresos del Gobierno francés en 2025, desde el 3,6% en 2024».

James Novotny, gestor de inversiones de Jupiter Asset Management, explicó a Bloomberg que, «si se producen algunas rebajas de calificación, sería muy grave, ya que la gente se vería obligada a revisar sus carteras». Desde Citi han advertido que «si el Gobierno no supera una moción de confianza relacionada con las medidas de austeridad fiscal, reforzaría la idea de que existe poco interés electoral o político para la austeridad». La mala fama de la deuda soberana francesa ya ha tenido un efecto indirecto en el sector bancario galo: desde finales de agosto las acciones de Crédit Agricole se han dejado un 8% y un 8,2% para BNP Paribas.