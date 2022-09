Fiebre por el último producto de Alcampo para tu cocina por sólo 2 euros

Con el estreno de la nueva temporada ahora en septiembre, puede que desees renovar algunos aspectos de tu hogar o tal vez hayas hecho limpieza y hayas tirado aquellos elementos que ya necesitaban un cambio. Puede entonces que cuando veas el último producto de Alcampo para tu cocina por sólo 2 euros, entiendas el porqué ha provocado una auténtica fiebre entre sus clientes y son muchos los que no lo han podido dejar escapar. De hecho, tú también vas a querer tenerlo.

Alcampo tiene el artículo de cocina más deseado

Si tienes ganas de cambios en tu hogar y en concreto en tu cocina y en tu mesa, nada como hacerse con unas de las novedades más vendidas en Alcampo estos primeros días de Septiembre. Se trata del Bol de loza decorado que tiene acabado brillante. El modelo Azores de Santa Clara, una de las empresas de vajillas más conocidas y de mayor calidad en nuestro país.

Un bonito bol que tiene un diámetro de 16 cm y que destaca por la calidad de su cerámica de loza, así como ese acabado con brillo que hemos mencionado anteriormente, así como el estampado interior tonos azulados con un estilo mediterráneo que gusta muchísimo.

Un modelo de bol que aunque podía resultar idóneo para la reciente temporada de verano, lo cierto es que es también perfecto para esta temporada otoñal, tanto para servir las ensaladas que prepares en casa, como para llenarlo por ejemplo de pasta, y dejarlo en el centro para que cada uno se sirva, acompañando de un poco de sal, que podemos poner en otro bol.

O de hecho, lo puedes llenar del alimento que tú quieras, incluso utilizarlo para poner dentro snacks que tomar los fines de semana mientras vemos un partido o una película como por ejemplo unas palomitas. Además puedes meterlo en el microondas y también, limpiarlo en el lavavajillas.

Al ser de tan buena calidad y al tener una profundidad bastante evidente, puede servirte también para cocinar. Por ejemplo, para preparar la masa de algún bizcocho.

No lo dudes porque es uno de los elementos de loza más bonitos de cuantos venden en la sección de menaje dentro de Alcampo así que si no deseas quedarte sin él, nada como comprarlo en uno de sus centros o establecimientos o también de forma online. Su precio es de tan sólo 2,25 euros de modo que no lo dejes escapar antes de que se agote.