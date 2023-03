El fiasco del Código de Buenas Prácticas para hipotecas: la banca prefiere negociar con sus clientes

La banca sólo ha recibido 9.000 solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad ante la subida de tipos desde enero. Esta cifra es un fracaso para el Gobierno de Pedro Sánchez, que calculaba que más de un millón clientes podrían mejorar las condiciones de sus hipotecas.

Además, distintas fuentes del sector financiero señalan que este mecanismo no está teniendo muy buena acogida porque «ha llegado tarde» muchos bancos comenzaron a renegociar con sus clientes las condiciones de sus hipotecas antes de que entrara en vigor el Código de Buenas Prácticas. También añaden: «Las entidades prefieren negociar directamente con sus clientes porque si lo hacen a través de este mecanismo pueden saltar las alarmas de que tienen un problema si hay demasiadas peticiones».

Vicenç Hernández, presidente de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de España (ANAI) y CEO de Tecnotramit, explica a OKDIARIO que «cada cliente tiene una situación particular y es normal que la entidad financiera prefiera estudiar caso a caso para dar soluciones a medida». De igual manera, señala que otro motivo es que la normativa recoge una serie de requisitos que restringen mucho el público objetivo de este tipo de ayudas: el valor de adquisición del inmueble, los ingresos de los solicitantes y la relación entre cuota hipotecaria e ingresos netos mensuales.

Por otro lado, el presidente de AEPSI apunta que mayoría de entidades trabajan con sistemas de predicción de morosidad para detectar potenciales problemas de impago. Por eso, «las entidades están cuidando el riesgo reputacional intentando dar soluciones previas a la llegada del problema», dice.

Las citadas fuentes apuntan que «ahora los bancos prefieren renegociar las condiciones antes que ejecutar. En primer lugar, por su reputación y, segundo, porque la experiencia ha demostrado que es mucho más barato negociar con un cliente que tenga buena capacidad; que ejecutar, quedarse el inmueble y luego vendérselo a un fondo por poco dinero».

Código de Buenas Prácticas

Algunos bancos coinciden en que la cifra de peticiones hasta la fecha es «muy baja» y, aunque creen se irá incrementando, el número final de beneficiados estará muy lejos del millón de familias que preveía el Gobierno.

A finales de 2022, se actualizó el Código de Buenas Prácticas para las familias vulnerables aprobado en 2012 para dar opción a reestructurar la hipoteca con un tipo de interés más bajo durante la carencia del principal de cinco años. Se amplió también a dos años el plazo para solicitar una dación en pago y se incluyó la posibilidad de una segunda reestructuración, en caso necesario.

También se incluyen medidas adicionales en las que se reducían aún más los gastos y comisiones para facilitar el cambio de tipo variable a tipo fijo y se eliminan durante todo 2023 las comisiones por amortización anticipada y cambio de hipoteca de tipo variable a fijo.

No obstante, no todos los bancos están adheridos a este código. Por ello, sólo podrán solicitar esta solución por esta vía aquellos clientes que tengan la hipotecas con un banco que sí que esté adherido al Código de Buenas Prácticas Bancarias. En caso contrario, el cliente puede renegociar sus condiciones con la entidad, pero ésta no está obligada modificarlas.