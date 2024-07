El Gobierno planea modificar la Ley de Propiedad Horizontal con el objetivo de empoderar a las comunidades de vecinos y que éstas puedan decidir si permiten o no que existan pisos turísticos en el edificio.

Lo que sí queda claro es que en el caso de que se llegara a aprobar esta norma, los más afectados serían los propietarios de los pisos turísticos. Aunque, actualmente una de las mayores preocupaciones que tienen este tipo de propietarios es que no se les tenga en cuenta a la hora de elaborar los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal, ni en los cambios de la Ley de Vivienda, que les afectan directamente.

Contar con la opinión del sector

Desde La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos turísticos, Fevitur, se ha trasladado a OK Diario el problema que supone conocer sólo un par de ideas acerca de los cambios que el Gobierno ha trasladado que quiere hacer, mientras que se desconoce el contenido completo del texto de estas medidas.

«No tenemos ningún texto, ni ninguna comunicación acerca de qué tipo de modificaciones van a hacer. Si que sabemos que hay un comité de expertos y hemos solicitado de forma escrita poder participar y aportar nuestra visión, pero, de momento, no hemos tenido respuesta. Además, hemos solicitado al Ministerio de Vivienda poder tener una reunión con la ministra y presentarles la realidad del sector», ha indicado Miguel Ángel Sotillos, presidente de Fevitur.

Además, Sotillos no quiere que los cambios en la Ley de Propiedad Horizontal y en la Ley de Vivienda se convierta en una simple prohibición al sector, «queremos hacer las aportaciones necesarias para que los cambios legislativo sean útiles y que no sea simplemente una prohibición a nuestro sector porque no es lo que hace falta, ni lo que va a solucionar el problema».

Desde Fevitur también se cuestionan el motivo por el cual se quieren hacer estos cambios. «Nos gustaría ver los datos del Ministerio en los que dice que el precio de la vivienda sube por el alquiler, además de consensuar estos datos, y ver de qué manera se puede llegar a un acuerdo», indica Sotillos.

De momento, desde Fevitur se encuentran a la espera de un respuesta acerca de su participación en el comité y de tener una reunión con la Ministra de Vivienda. «No entendemos como sector porque no van a contar con nuestra opinión, ya que justo la propuesta de modificaciones legislativas nos afecta directamente», ha aclarado.

Regulación europea de los pisos turísticos

Las nuevas normas de la Unión Europea con respecto al alquiler de los pisos turísticos incluyen un procedimiento de registro simple y en línea a nivel nacional para las viviendas de alquiler de corta duración, en las jurisdicciones que lo requieran. Además, de un marco simplificado para el intercambio de datos entre el Gobiernos y las plataformas.

Esta nueva regulación afecta a plataformas intermediarias en el alquiler de pisos turísticos como son Booking, Airbnb, etc.

Desde Airbnb, destacan que la compañía «respalda la nueva regulación europea para el alquiler de corta duración, que hará que las normas sean más claras, sencillas y fáciles de seguir en la UE. Este nuevo marco facilitará que las autoridades de cada estado tengan acceso a los datos necesarios de esta actividad y estos estados puedan aplicar normas justas y proporcionadas».

Según Airbnb, «se abre ahora un período de implementación de dos años antes de que la nueva regulación se adopte formalmente -hasta mayo de 2026- y, hasta entonces, la prioridad de Airbnb será ampliar su colaboración con las autoridades para garantizar que la transición a la nueva normativa de la UE sea satisfactoria para todas las partes implicadas».