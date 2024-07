El empresario Juan Miguel Villar Mir, fundador del grupo industrial e inmobiliario Villar Mir y de la constructora OHL (actualmente OHLA) y ex candidato a la presidencia del Real Madrid, ha fallecido a los 92 años, según confirman fuentes familiares.

Villar Mir nació en Madrid el 30 de septiembre de 1931, fundó el grupo industrial e inmobiliario que lleva sus apellidos. Era doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, y en la Transición fue nombrado vicepresidente tercero del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Hacienda en el Gobierno de Carlos Arias Navarro, en el primer Gobierno formado tras la muerte de Franco, sin pertenecer a ningún partido.

En 1987 adquirió a Altos Hornos de Vizcaya la constructora Obrascon, que se encontraba quebrada, por la cantidad de una peseta y la asunción de la deuda. Posteriormente, la fusionó con las también problemáticas Huarte y Laín, para fundar en 1999 OHL. En 2006 se hizo con la totalidad de sus participaciones, tras lanzar una OPA por el 100% de su capital.

Después de tres décadas al frente de OHL, el empresario abandonó la presidencia del grupo en 2016 y su hijo, Juan Villar Mir de Fuentes, ocupó su puesto. En 2018, la familia tuvo que ceder la gestión y el control del capital de OHL, forzada por el peso de la deuda de la entidad, al grupo mexicano Amodio, que cambió el nombre de la compañía por OHLA.​ En marzo del año pasado se completó la salida de Villar Mir de la constructora con la venta del último 7% que le quedaba en el capital.

También creó el Grupo Villar Mir que agrupa diferentes empresas energéticas (como Céntrica Energía), siderometalúrgicas (Ferroatlántica), de fertilizantes (Fertiberia) y de construcción (Pacadar). El 12 de mayo de 2021 abandonó, definitivamente, sus funciones ejecutivas y pasó a ocupar la presidencia de honor de Grupo.

Real Madrid

El empresario también fue candidato a la presidencia del Real Madrid en dos ocasiones. La primera fue en las elecciones de febrero de 1995, de las que se retiró para unirse a la candidatura de Ramón Mendoza, que resultó ganadora. En ese mandato, ocupó la vicepresidencia del club blanco como responsable de asuntos económicos, pero presentó su dimisión en julio de 1995.​

La segunda ocasión fue en 2006 , cuando quedó en tercer lugar por detrás de Ramón Calderón y de Juan Palacios. Esas elecciones estuvieron reodeadas de una gran polémica, al ser anulado el voto por correo a petición de Calderón por presuntas irregularidades. Villar Mir consideró los comicios fraudulentos, pero el Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid no le dio la razón, y él renunció a seguir con la vía judicial. Las posteriores investigaciones policiales revelaron que los votos no contabilizados hubiesen favorecido mayoritariamente a la candidatura de Villar Mir, aunque no lo suficiente para ganar los comicios.

Estudió en Estados Unidos y obtuvo dos cátedras por oposición de la Universidad Politécnica de Madrid llegando a pertenecer a cuatro reales academias, entre ellas las de Ciencias Morales y Políticas y la de Ingeniería. El Rey Juan Carlos le concedió un marquesado en 2011.