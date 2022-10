Un ex directivo de Logitravel denuncia falsedad contable de cara a su venta en 2021

El Juzgado de Instrucción número cinco de Palma de Mallorca admitió a trámite el pasado mes de julio querella presentada por Carlos García Pastor, exdirectivo y exsocio de una filial de Logitravel, contra la administradora de esa misma sociedad, por presunta falsedad contable en las cuentas de la empresa de 2020.

La administradora de Top Tourism Marketing (TTM), filial de Logitravel, ha declarado recientemente como querellada en el juzgado, representada en el proceso por el despacho mallorquín Buades Legal. La magistrada acordó en su auto de admisión a trámite las testificales de exdirectivos de Logitravel y actuales ejecutivos del grupo resultante de la absorción de Logitravel por Viajes El Corte Inglés, acometida a mediados de 2021.

García Pastor, con una participación del 20% en TTM, sostiene en su querella que las cuentas de 2020 de esta misma empresa -a cargo de las tareas de publicidad y marketing de Logitravel- fueron presuntamente falseadas, siendo relevantes de cara a la absorción del grupo Logitravel por Viajes El Corte Inglés, anunciada a finales de junio de 2021.

El exdirectivo de TTM, de acuerdo a fuentes conocedoras del proceso, afirma en su querella que en las cuentas de 2020 no se contabilizaron todos los ingresos procedentes del comarketing, que debieron ser cercanos al millón y medio de euros, pero la cuenta de resultados reflejó solo algo más de medio millón.

En la querella asegura que en octubre de 2021 desde la asesoría jurídica de Logitravel se le instó a firmar el acta de una junta de accionistas de TTM que «presuntamente» se había celebrado el 30 de junio de ese mismo año, para aprobar las cuentas de 2020.

El querellante -representado por Juan Martín Llopis y Jesús Serrano, socio director y letrado, respectivamente, de Estudio de Abogados Martín Villa de Madrid- advierte que la Junta citada en realidad no se había celebrado, dándose además la coincidencia de que en ese mismo día 30 de junio él se encontraba fuera de España.

Resultados falseados

En ese punto, el exdirectivo de TTM contrató a una abogada y respondió a la asesoría jurídica de la sociedad que no firmaría el acta de la junta de accionistas porque no había tenido acceso a las cuentas, no había habido reunión de socios y discrepaba de los resultados reflejados en esa acta.

Dichos resultados, presuntamente falseados, restaban incentivos a los que realmente tendría acceso el querellante, y también sus expectactivas económicas como accionista de TTM.

Tras la negativa del exdirectivo y exsocio a firmar las cuentas de TTM, la empresa convocó junta de accionistas en noviembre de 2020, donde se aprobaron las cuentas a pesar del rechazo de García Pastor. El querellante subraya que la manipulación presunta de las cuentas de TTM perjudicó a la sociedad en la fusión de Logitravel con Viajes El Corte Inglés, al presentar esas cuentas de 2020 una imagen deficitaria de ingresos y negocio, cuando la realidad era otra, asegura.

El juzgado ha admitido las declaraciones solicitadas en el proceso, como testigos, entre otros de Ovidio Andrés Arcos (fundador de Logitravel y actual consejero de la empresa fusionada), y de Jorge Schoemberger, consejero delegado del grupo resultante de la fusión de Logitravel y Viajes El Corte Inglés.