Las acciones del grupo Evergrande han repuntado un 8,05% este lunes en la Bolsa de Hong Kong, hasta los 2,55 dólares hongkoneses, mientras que su filial de coches eléctricos, China Evergrande New Energy Vehicle Group, ha caído un 9,42% tras alertar de que se encuentra al borde de la parálisis operativa en caso de que no encuentre una forma de obtener liquidez, al tiempo que ha cancelado el proceso para empezar a cotizar en la Bolsa de Shangái.

Esta filial del conglomerado chino Evergrande alertó en un comunicado emitido el viernes por la noche de que debido a los «efectos adversos sobre la liquidez», se habían producido retrasos en los pagos a proveedores y en las comisiones de construcción en varios de sus proyectos que llevaron a la suspensión del trabajo.

«Hasta la fecha, no hay un progreso material en el reinicio de ciertos proyectos pese a los esfuerzos del grupo», avisó la firma. Ante estos problemas, New Energy Vehicle indicó que estaba explorando la posibilidad de dar entrada a nuevos inversores al grupo, aunque todavía no se había llegado a ningún acuerdo. La empresa también baraja vender ciertos activos para obtener liquidez.

«Si dicha posible entrada de inversores estratégicos o venta de activos no se materializa en un corto periodo de tiempo, el grupo no tendrá más inyecciones de capital, lo que afectará a las operaciones diaria, empeorará su capacidad de pagar los salarios de los trabajadores y/o otros gastos», aseguró la empresa. La falta de liquidez también impedirá seguir con la investigación y el desarrollo de nuevos vehículos eléctricos y afectará a la producción de los actuales.

En otro comunicado remitido el domingo por la noche, el consejo de administración de New Vehicle Group informó de que había decidido dar cancelar el proceso para cotizar en la Bolsa de Shangái, sin dar más explicaciones sobre los motivos.