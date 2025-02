Nuevo capítulo de la paradoja de Europa con Rusia y la guerra de Ucrania. Este lunes entra en vigor el 16º paquete de sanciones de Europa a Rusia para reducir la dependencia europea de los combustibles fósiles rusos mientras en enero Europa volvió a ser el primer comprador del mundo de gas natural (GNL) ruso y el cuarto si se le suma el petróleo, por detrás de China, Turquía e India. Además, el actual escenario del conflicto amenaza con dejar a Europa fuera de las negociaciones de paz iniciadas entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania.

Europa compró en enero a Rusia petróleo y gas por 1.600 millones de euros, de los que la mitad correspondió a GNL, 796 millones, según la consultora especializada Centre for Research on Energy (CREA). Tres años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, y 15 paquetes de sanciones económicas más tarde, Europa no ha sido capaz de reducir a cero su dependencia sobre todo del gas para no financiar la guerra de Ucrania a Vladimir Putin, presidente ruso.

El mayor comprador de GNL en enero ha sido Francia, que ha comprado 377 millones de gas ruso. Mientras, su presidente, Emmanuelle Macron, está tratando de liderar una ofensiva europea para que Estados Unidos y Rusia no dejen fuera a Europa de las conversaciones de paz. En segundo lugar se ha situado Eslovaquia, con 232 millones, y Bélgica adquirió 154 millones de euros en gas ruso.

España es el cuarto país europeo que más gas ruso ha comprado en enero, un total de 151 millones de euros. La principal comercializadora que se abastece de Rusia es Naturgy, que ha explicado públicamente que se trata de contratos firmados mucho tiempo antes de que comenzara la invasión y que romperlos conllevaría fuertes indemnizaciones a las empresas rusas suministradoras. El presidente español, Pedro Sánchez, viaja este lunes a Kiev para mostrar el apoyo de España a Ucrania.

Mientras Europa no ha conseguido reducir sus compras a Rusia a la mínima expresión, este lunes entra en vigor el 16º paquete de sanciones. Se trata de nuevos bancos que salen del sistema internacional de pagos SWIFT, veto a la importación de aluminio y, de nuevo, más medidas para tratar de frenar la flota paralela de barcos de Putin, que evaden las sanciones europeas a la exportación de petróleo.

Como publicó este diario, los barcos rusos siguen introduciendo petróleo en Europa a pesar del veto gracias a esta flota paralela.

Las sanciones de Europa a Rusia hasta ahora no han sido determinantes aunque han reducido el comercio europeo con este país. El problema es que aprobar sanciones más duras requiere la unanimidad de todos los países europeos y algunos de ellos tienen una dependencia excesiva de la energía rusa o, directamente, son simpatizantes de Putin, como Viktor Orbán, primer ministro húngaro.

En el caso del GNL, el Parlamento europeo aprobó en 2024 una norma para permitir que un país pudiera vetar la compra de gas ruso al margen del resto de naciones miembro. Sin embargo, nadie lo ha hecho efectivo, tampoco la española Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión, mientras las arcas rusas siguen llenándose con dinero europeo del petróleo y el gas, principalmente.