El euro cae con fuerza tras el buen dato de empleo en Estados Unidos

El euro registró una caída cercana al 0,9%, un porcentaje muy elevado para una divisa, tras conocerse los buenos datos de empleo de Estados Unidos. La moneda comunitaria retrocedió hasta 1,015 dólares este viernes después de haber estado toda la semana con un mejor comportamiento frente al dólar al situarse cómodamente por encima de 1,02 unidades de dólar.

Las pérdidas de euro contra el dólar son superiores al 10% en lo que va de año y los expertos no descartan que la divisa única caiga por debajo de la paridad contra el billete verde a causa de la crisis energética que obligaría a la Unión Europea a comprar mayores cantidades de energía y pagarlas en dólares.

El único punto a favor que encontraban hasta la fecha los expertos para el par euro/dólar era el crecimiento económico y el mercado laboral. Los analistas aseguraban que el hecho de que Estados Unidos haya entrado en recesión técnica, dos trimestres consecutivos de contracción económica, era un hándicap para la moneda estadounidense por una economía debilitada. En cambio, hay mejores perspectivas de crecimiento para la zona del euro.

La tasa de desempleo de la eurozona continúa en mínimos históricos, en el 6,6%, mientras que se esperaba que el informe de empleo de Estados Unidos conocido este viernes mostrarse un claro deterioro del mercado laboral, aunque el paro permaneciese en el 3,6%.

Los pronósticos no se han cumplido y el desempleo en Estados Unidos se redujo al 3,5% en julio con una bajada en el número de desempleados hasta los 5,7 millones hasta llevar al mercado laboral del país a niveles previos a la eclosión del coronavirus. Las nóminas no agrícolas, las nóminas privadas no agrícolas, las nóminas industriales, los ingresos por hora trabajada y el promedio de horas trabajadas a la semana pulverizaron las estimaciones de los expertos y superaron o permanecieron en los mismos registros que en el mes anterior.

El informe de empleo de Estados Unidos da alas a la Reserva Federal (Fed) para continuar con las subidas de tipos de interés, actualmente en el 2,5% frente al 0,5% de la zona del euro, ya que el organismo presidido por Jerome Powell señaló que el estado de salud del mercado laboral era uno de los parámetros más seguidos para tomar decisiones sobre el precio del dinero.

La mayor y más rápida subida de tipos de la Fed frente al Banco Central Europeo fortaleció al dólar y los expertos entienden que si la brecha se sigue ampliando el daño para el euro será aún mayor. Además, el Gobierno estadounidense presiona a Powell a mayores subidas en el precio al dinero al considerar que, dado el estado actual del empleo, no se puede considerar que el país esté en recesión, aunque así lo diga la teoría económica.