¿Estoy obligado a realizar la declaración de la renta? Te lo contamos todo

La declaración de la renta es uno de los trámites que deben realizar los ciudadanos españoles cuando alcanzan la mayoría de edad, muchos de ellos, una vez al año y para ajustar los ingresos y retenciones que han tenido a lo largo del año anterior. Te contamos quiénes tienen la obligación de hacer la renta, ya que no es obligatoria para todos los ciudadanos, hay muchos que no necesitan hacerla… ¡toma nota!.

¿Quiénes tienen la obligación de hacer la renta?

Como norma general, cualquier trabajador, ya sea por cuenta propia o ajena, además de pensionistas y cualquier otra persona que por el motivo que sea haya percibido ingresos durante el año natural anterior debe hacer la declaración de la renta. Eso sí, para tener la obligación de hacer la renta se deben alcanzar unos baremos que han sido establecidos por la Agencia Tributaria en función de los ingresos percibidos.

Tal y como informa Hacienda, las personas que el año natural anterior hayan tenido ingresos inferiores a los 22.000 euros o los 14.000 euros (dependiendo del número de pagadores y la cantidad recibida por cada uno) no tienen obligación de presentar la declaración de la renta. De igual manera, aunque estés en el grupo de las personas que no tienen que hacer la renta, conviene consultar el borrador, ya que podría tener un resultado en el que la Agencia Tributaria te tenga que devolver, y eso siempre viene bien. Si te saliera a pagar, con no confirmar el borrador sería suficiente, ya que si no alcanzas las cantidades no tienes la obligación de hacerla, aunque puedas si te devuelven.

Específicamente en lo relativo a las cantidades, debes hacerla si has ingresado más de 22.000 euros de un único pagador, o bien 14.000 euros de varios pagadores, en cuyo caso la suma de los ingresos percibidos por el segundo y el resto deben superar los 1.500 euros al año.

El caso de los pensionistas

En el caso de los pensionistas, no tienen obligación de hacerla aquellos que reciban pensiones compensatorias del cónyuge o si el pagador no está obligado a hacer retención o ésta tiene un tipo fijo.

De igual manera, ante cualquier duda siempre es recomendable contactar directamente con la Agencia Tributaria para preguntar si en tu caso específico debes o no hacer la declaración, ya que cada caso individual es diferente y las normas generales suelen contar con varias excepciones.