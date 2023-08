Hacienda da el toque de alarma: si te beneficiaste de los 200 euros, esto es lo que debes saber sobre los pagos

La ayuda de 200 euros de Hacienda es una de las ayudas públicas que más solicitantes tuvo este año, una ayuda destinada a mejorar en la medida de lo posible la delicada situación financiera a la que se enfrentan millones de personas en nuestro país, especialmente tras la inflación que ha subido todos los precios en el último año y medio. Te contamos el importante aviso de Hacienda sobre la ayuda de 200 euros que puede afectarte si has sido uno de los beneficiarios… ¡no te lo pierdas!.

Entre las muchas ayudas que se han ido ofreciendo a los ciudadanos en situación económica vulnerable a lo largo de este 2023, la de los 200 euros de Hacienda es la que más solicitudes ha recibido.

No hay fecha límite para cobrar la ayuda de 200 euros

En los últimos meses han circulado diferentes informaciones sobre la ayuda de 200 euros de la Agencia Tributaria, una de las cuales establecía una fecha límite de abono que estaría fijada en el próximo 30 de septiembre, pero no es así. Hacienda ha dejado claro que no hay fijada ninguna fecha límite para cobrar al ayuda de 200 euros y que todavía están en proceso de abono, por lo que de no recibirla antes de esa fecha no te preocupes ya que no significa que no la vayas a cobrar.

Muchas de las ayudas no están aún resueltas ya que en algunos casos la Agencia Tributaria ha tenido que esperar al fin de la campaña de la Renta para estudiar y cotejar informaciones de esos ciudadanos en sus respectivas solicitudes. Ya finalizada esa campaña, el proceso sigue su curso habitual y se siguen analizando con detalle para seguir abonándolas a buen ritmo.

Hacienda confirma que quedan aún muchas personas por recibir la ayuda de 200 euros y que, una vez finalizado el ingreso de todas las pendientes, se comenzará con el proceso de emisión de las cartas para aquellas personas cuyas solicitudes han sido rechazadas, por el motivo que sea en cada caso. Quien reciba una de estas cartas denegatorias podrá alegar y presentar un recurso en caso de que lo considere necesario.

Más de un millón de solicitudes

Según datos de la Agencia Tributaria, un total de 1.304.176 ciudadanos españoles solicitaron la famosa ayuda de 200 euros que el Gobierno puso en marcha a comienzos de año, a pesar de que se estimaba que habría unos 2,7 millones de beneficiarios. Según estos datos, casi un millón y medio de personas que podían solicitar esta ayuda no la solicitaron, probablemente por desconocimiento en su gran mayoría.